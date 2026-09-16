Ninja Foodi Flex de 10,4 L : avec cette belle chute de prix, le airfryer XXL avec séparateur amovible devient enfin accessible

Normalement en vente à 269,99 €, le airfryer 7-en-1 Ninja Foodi Flex est actuellement à prix cassé. Il est affiché à 179,99 €, et avec le code PASN10, il chute à 161,99 € seulement !

Ninja Foodi Flex

Pour fêter la rentrée, Ninja a décidé brader ses friteuses sans huile. Si vous attendez une belle offre pour vous équiper à prix cassé, c’est le bon moment pour sauter le pas. Vous cherchez un airfryer avec une capacité XXL pour cuisiner pour toute la famille ? Ce bon plan est fait pour vous !

Habituellement en vente à 269,99 €, le Ninja Foodi Flex de 10,4 L est actuellement en promotion à 179,99 €. C’est déjà une belle offre pour ce modèle 7-en-1. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PASN10, son prix chute encore pour arriver à 161,99 € seulement. Attention, les stocks s’épuisent vite…

Quelles sont les caractéristiques du airfryer Ninja Foodi FLEX ?

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. À mi-chemin entre friteuses à huile et four électrique, ces appareils compacts offrent la possibilité de cuisiner des plats gourmands, mais avec moins de matière grasse.

Avec une circulation de l’air chaud à 360°, vous obtenez un résultat optimal, avec du croustillant à l’extérieur et du moelleux à l’intérieur. Certains modèles vont encore plus loin en vous proposant différents modes de cuisson.

C’est le cas du Ninja Foodi FLEX. Avec sa grande contenance de 10,4 L, vous pouvez préparer de délicieux repas pour des groupes allant jusqu’à 8 convives. Ce airfryer ne fait pas que frire sans huile, il embarque 7 programmes de cuisson. En plus de la fonction Air Fry, vous avez le choix entre les modes Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate et Prove. Vous avez aussi personnaliser la température entre 40 à 240 °C pour vos préparations salées et sucrées.

Et grâce à son séparateur amovible, vous avez la possibilité de diviser le grand bac en 2 espaces différents. La technologie Dual Zone vous permet d’ailleurs d’utiliser ces 2 espaces indépendamment pour cuire 2 préparations différentes. Et avec la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser la fin de cuisson pour qu’elles se terminent en même temps.


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