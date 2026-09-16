Steam Frame : on connaît le prix du casque VR de Valve et ça pique fort

Valve a finalement révélé le prix de son Steam Frame, en profitant de l’ouverture de ses précommandes. On craignait que le casque subisse le même traitement que la Steam Machine en termes de prix. On avait raison de s’inquiéter.

Il aura mis du temps à se montrer. Pourtant présenté en même temps que la Steam Machine et le Steam Controller, le Steam Frame n’a pas eu droit à la même date de sortie. Si bien que plusieurs mois après le lancement de la Steam Machine, on attendait encore de ses nouvelles. Cela a finalement été le cas fin août dernier, avec une vidéo de présentation qui a rassuré ses futurs acheteurs. On suppose que ce ne sera pas le cas de son prix.

En début de semaine, Valve a finalement annoncé l’ouverture des précommandes pour son nouveau casque virtuel. L’occasion de préciser plusieurs points encore flous, notamment sa fiche technique complète qui confirme une nette amélioration par rapport au Valve Index, sorti en 2019. Mais c’était également le moment pour Valve d’enfin révéler le prix de la bête. Et quand on sait que celui de la Steam Machine est beaucoup plus élevé que prévu, il y avait de quoi être inquiet.

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Voici combien coûte le Steam Frame

Pour rappel, la Steam Machine coûte 1039 €, un prix que Valve a bien évidemment expliqué par la crise de la mémoire qui l’a forcé à revoir ses prévisions, qui tournaient autour des 700 €. Autant dire que l’on s’attendait pas à un miracle pour le Steam Frame — et on a eu raison. Le casque de réalité virtuelle coûte ainsi 1049 € dans sa version 256 Go de stockage et 1279 € dans sa version 1 To de stockage. Ce qui, très franchement, est moins pire que ce que l’on aurait pu penser…

… mais tout de même très cher. Si le Steam Frame n’est pas le casque le plus onéreux du marché, il l’est bien plus que les cadors du secteur comme le Meta Quest 3 (619,99 € pour 512 Go de stockage) ou encore le PSVR2 de Sony (449,99 €). Si le prix ne vous a pas refroidi, vous pouvez encore profiter de la période de précommande, qui se termine demain. Notez que Valve a opté pour le même système de réservation que pour la Steam Machine.