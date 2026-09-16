Pulse et Pulse Edge : Sony dévoile deux nouveaux casques audio pour la PlayStation 5

Sony révèle deux nouveaux accessoires pour ses consoles PlayStation 5. Que proposent les casques sans fil Pulse et Pulse Edge ? Quelles sont les différences entre les deux modèles ? On vous dit tout.

Casques Sony PlayStation Pulse et Pulse Edge

En matière d’accessoires pour la PlayStation 5, il a de quoi faire. Manette, caméra, chargeur, écouteurs sans fil… Et casques audio. Deux nouveaux modèles rejoignent justement le catalogue de Sony, le Pulse et le Pulse Edge. Ce dernier étant une version améliorée du premier. Côté design, pas de fantaisie comme vous pouvez le voir sur la photo servant d’illustration à cet article. L’intérêt des appareils se trouvent à l’intérieur. Tout comme le Pulse Elite de 2024 avant lui, ces casques sont équipés de transducteurs magnétiques planaires.

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L’entreprise nous explique que cela permet « une séparation sonore et une précision spatiale exceptionnelles ». En termes plus concrets : « les joueurs peuvent ainsi facilement localiser des indices sonores directionnels, tels que des bruits de pas ou de rechargement, dans les jeux de tir à la première personne compétitifs ». Comparés au casque Pulse Elite, ceux-ci embarquent des transducteurs planaires plus grands, pour « des basses plus riches et plus profondes tout en préservant la clarté sonore ».

Quelles différences entre les casques Sony Pulse et Pulse Edge ?

Le Sony Pulse possède 4 aimants par transducteur planaire, quand le Pulse Edge en compte 8 pour une qualité sonore supérieure. Le micro du premier modèle est intégré, donc inamovible, tandis que celui du second est détachable et rétractable. Les deux bénéficient de la suppression du bruit par IA. Enfin, le Pulse Edge est le seul des deux à intégrer un contrôle de la balance audio jeu/chat pour PS5, une réduction de bruit active et un port jack. Il est également livré avec un étui de transport.

Le prix des casques est encore inconnu. Les deux seront disponibles en noir ou en blanc (seule la couleur de l’arceau change). Le modèle Pulse sortira à la fin de l’année 2026, tandis que le Pulse Edge arrivera début 2027. Sony parle d’une disponibilité « sur certains marchés », sans préciser lesquels.


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