Samsung : l’application Galerie va avoir droit à un changement de taille qui va transformer la gestion de vos photos

Que ceux qui regrettent la fin de la synchronisation de la Galerie de Samsung avec OneDrive se rassurent : le constructeur a trouvé un remplaçant. Et pas n’importe lequel, puisque cette nouveauté va enfin vous éviter de jongler entre plusieurs applications pour retrouver vos photos.

Si vous possédez un smartphone Samsung, vous avez certainement reçu une certaine notification récemment : celle vous annonçant que l’application Galerie ne se synchronisera plus automatiquement avec votre compte OneDrive. À compter du 20 septembre prochain, vous ne pourrez plus retrouver les photos et images stockées sur votre smartphone sur le cloud de Microsoft. Un divorce qui n’est peut-être pas si dramatique que cela.

En effet, si beaucoup s’inquiètent de devoir trouver un nouvel endroit où effectuer une sauvegarde automatique de leurs clichés, il se pourrait que Samsung leur prépare déjà une alternative en coulisses. Une récente mise à jour du service Gallery Cloud Sync semble indiquer qu’un remplaçant à OneDrive a déjà été trouvé. Cerise sur le gâteau, il s’agirait d’une fonctionnalité demandée de longue date par les utilisateurs.

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La Galerie de Samsung va se synchroniser avec cette autre application bien connue

En effet, Samsung se serait enfin décidé à copier la concurrence sur un point bien précis : la connexion de sa galerie avec Google Photos. Très concrètement, le constructeur prépare un moyen de synchroniser automatiquement ses photos entre les deux applications. Si les clichés que vous prenez avec votre se retrouvent quoiqu’il arrive dans les deux galeries, ce n’est pas le cas des images stockées dans le cloud de Google.

Or, c’est précisément cela qui s’apprête à changer. La Galerie de Samsung permettra d’accéder à toutes les images sur le cloud de Google, en plus d’afficher le stockage restant sur celui-ci. On suppose donc que la mise à jour nécessitera de tout synchroniser lorsqu’elle arrivera, ce qui pourra prendre un certain temps si votre cloud est rempli à ras-bord. Pas de date de déploiement pour le moment, mais on imagine que la fonctionnalité sera disponible peu de temps après l’arrêt de la synchronisation avec OneDrive.