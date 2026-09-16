Samsung s’apprêterait à lancer des écouteurs très différents des Galaxy Buds que vous connaissez

Samsung décline ses écouteurs sans fil sous de nombreuses formes depuis plusieurs années. Les Galaxy Buds On, attendus depuis des mois, viennent de passer une étape clé avant leur commercialisation. Leur format promet de rompre avec tout ce que la marque a proposé jusqu’ici.

Les écouteurs sans fil existent aujourd’hui dans une multitude de formats. Certains s’enfoncent dans le conduit auditif pour isoler du bruit, d’autres restent en surface pour laisser passer les sons ambiants. Chez Samsung, les deux approches cohabitent déjà. Dans notre test des Galaxy Buds4, la version standard adoptait un format semi-ouvert, à l’inverse des Buds4 Pro intra-auriculaires. Tous ces modèles partagent pourtant le même principe, puisqu’ils se logent dans l’oreille sans aucune attache extérieure.

Depuis plusieurs mois, Samsung prépare des écouteurs capables de rompre avec cette logique. Des visuels internes des Galaxy Buds On avaient fuité il y a quelques jours, avec une forme jamais vue dans la gamme. Leur fiche technique restait incomplète, tout comme leur date de sortie. Un nouveau document lève désormais une partie du voile.

Les Galaxy Buds On de Samsung obtiennent leur feu vert aux États-Unis avant leur lancement

Selon le document de certification publié par la FCC, l’autorité américaine des télécommunications, les Galaxy Buds On de Samsung ont obtenu leur homologation sous la référence SM-U600. Ce feu vert ouvre la voie à leur commercialisation aux États-Unis. Il précède généralement de quelques semaines la sortie d’un produit.

Le document détaille aussi la connectivité des Galaxy Buds On. À l’intérieur, Samsung intègre le Bluetooth basse consommation et un mode propre à Qualcomm, capable de transmettre jusqu’à 6 Mb/s. Ce débit élevé laisse espérer un son de meilleure qualité. Côté boîtier, les schémas d’étiquetage montrent une forme carrée aux angles arrondis, proche des Buds4, avec un port USB-C et un bouton d’appairage.

Reste le plus surprenant. D’après les fuites, les Galaxy Buds On se fixeraient autour du bord de l’oreille à la manière d’un clip. La partie plate visible servirait aux commandes tactiles et le haut-parleur se logerait dans le creux du pavillon. Faute d’isolation, les écouteurs feraient l’impasse sur la réduction de bruit active. Samsung compenserait avec un ajustement automatique du volume selon l’environnement et un accès direct à Gemini ou Bixby. Aucun prix n’a encore été communiqué.