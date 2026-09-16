Le DJI Neo 2 passe à 177 € : drone seul, Fly More Combo, c’est vous qui choisissez

Le DJI Neo 2 est en promotion avec plusieurs options au choix. Le drone est disponible à partir de 177 € au lieu de 239 €, avec la possibilité d’opter pour un pack comprenant trois batteries ou pour le Fly More Combo avec radiocommande.

DJI Neo 2 Fly More Combo

Vous souhaitez utiliser le DJI Neo 2 comme une caméra autonome pour vous filmer ou apprendre à piloter avec une vraie radiocommande ? Cette offre AliExpress proposée dans le cadre de la French Week permet de sélectionner la configuration qui correspond à votre usage. Trois versions sont proposées avec une remise qui varie en fonction du montant de la commande.

  • DJI Neo 2 seul : 177 € au lieu de 239 € avec le code promo PHD20, soit environ 26 % de réduction.
  • DJI Neo 2 Combo sans radiocommande : 256 € au lieu de 329 € avec le code PHD30, ce qui correspond à une réduction de 22 %.
  • DJI Neo 2 Fly More Combo avec RC-N3 : 333 € au lieu de 399 € avec le code PHD45, soit environ 16 % de remise.

Les trois prix de référence correspondent aux tarifs pratiqués en France au lancement du DJI Neo 2. L’offre bénéficie par ailleurs du badge Marque+, ce qui veut dire que les produits ont été certifié authentiques par AliExpress. Ils sont livrés gratuitement depuis la France en moins de 3 jours en moyenne.

Quelle version du DJI Neo 2 choisir ?

Le DJI Neo 2 à 177,35 € convient pour découvrir le drone et réaliser des vidéos occasionnelles. Il peut décoller de la paume de la main, suivre automatiquement une personne et revenir s’y poser. Son pilotage peut se faire par gestes ou depuis l’application DJI Fly. Cette version comprend une seule batterie, dont l’autonomie va jusqu’à 19 minutes dans des conditions idéales.

Le Combo sans radiocommande à 256,56 € ajoute deux batteries supplémentaires et une station de recharge. Il porte l’autonomie cumulée à près d’une heure et évite de devoir attendre qu’une batterie se recharge entre deux vols. C’est la version la plus pertinente pour profiter principalement du suivi automatique pendant une randonnée, une course ou une sortie à vélo.

Pour un pilotage plus précis, le Fly More Combo à 333,81 € comprend également la radiocommande DJI RC-N3 et le transmetteur numérique. Vous bénéficiez ainsi de commandes physiques et d’une liaison vidéo plus stable. La RC-N3 utilise l’écran du smartphone et permet de mieux contrôler les trajectoires ainsi que les mouvements de caméra.

Le DJI Neo 2 reste par ailleurs un drone très facile à transporter. Il pèse 151 grammes dans sa configuration de base et ses protections d’hélices entourent entièrement les quatre rotors. Son système de détection omnidirectionnelle des obstacles s’appuie notamment sur un LiDAR à l’avant et sur un capteur infrarouge placé sous l’appareil.

Pour la vidéo, DJI a intégré un capteur CMOS de 12 MP au format 1/2 pouce associé à une nacelle mécanique sur deux axes. Le drone filme jusqu’en 4K à 60 images par seconde et dispose de 49 Go de stockage interne. Vous pouvez donc commencer à enregistrer des séquences sans ajouter de carte mémoire.


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