Voici ce qui attend votre PC sous Windows 11 si vous ratez la mise à jour de juin, Microsoft vous aura prévenus

En juin 2026, les certificats de sécurité qui protègent le démarrage de Windows 11 vont expirer. Microsoft a enfin expliqué ce qui attend les PC non préparés. La réponse devrait convaincre les plus réticents à faire la mise à jour.

La sécurité des PC repose en grande partie sur des mécanismes invisibles. L'un d'eux s'appelle le Secure Boot, ou démarrage sécurisé. Ce système vérifie à chaque allumage que le logiciel lancé est bien approuvé par le fabricant. Sans lui, des programmes malveillants peuvent s'introduire dès le démarrage, avant même que Windows ne soit chargé. Ces attaques, appelées bootkits, sont particulièrement redoutables car elles opèrent avant tout antivirus. Microsoft avait déjà diffusé des alertes visibles dans Windows 11 pour rappeler aux utilisateurs l'urgence de cette mise à jour avant juin 2026.

Les certificats qui font fonctionner ce mécanisme datent de 2011. Ils arrivent en fin de vie et Microsoft déploie depuis plusieurs mois leurs remplaçants, appelés certificats 2023. Ce renouvellement échouait pourtant silencieusement sur des millions de PC, sans que les propriétaires le sachent. La firme de Redmond vient de préciser officiellement, dans le cadre d'une session de questions-réponses publiques, ce qui attend concrètement les machines restées à l'écart.

Sans les nouveaux certificats, Windows 11 ne recevra plus les mises à jour de sécurité au démarrage

Selon Microsoft, un PC Windows 11 sans les certificats 2023 ne sera pas mis hors service. Il continuera de fonctionner. En revanche, il sera incapable de recevoir les futures mises à jour de sécurité liées au démarrage du système. Il ne pourra plus télécharger les nouvelles listes de révocation qui bloquent les bootkits. Ces listes permettent de neutraliser les logiciels malveillants découverts après l'installation initiale de Windows. Sans elles, le PC reste exposé à toutes les menaces futures de ce type.

Les conséquences touchent aussi les mises à jour majeures de Windows 11. Microsoft a confirmé que les prochaines versions du système nécessiteront les certificats 2023 pour s'installer. La version 26H2 fera encore exception, mais les suivantes bloqueront l'installation sur les PC non conformes. La mise à jour se déploie automatiquement sur la plupart des machines éligibles via Windows Update. Pour les autres, installer les derniers correctifs disponibles reste la marche à suivre avant que l'échéance ne rende la situation irréversible.