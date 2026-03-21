Windows 11 : le retour de cette option de la barre des tâches va ravir les nostalgiques (mais pas que…)

Plus de cinq ans auparavant, les utilisateurs de Windows avaient la possibilité de déplacer la barre des tâches sur le côté, à la verticale, une fonctionnalité qui a depuis disparu. Mais, bonne nouvelle, Microsoft vient d’annoncer son retour.

Si Windows 11 a bel et bien apporté de nombreuses nouveautés par rapport à Windows 10, celui-ci a également marqué un certain retour en arrière. En effet, l’ergonomie de la dernière version de Windows est légèrement plus rigide que son prédécesseur. La barre des tâches, par exemple, était particulièrement mobile sous Windows 10, les utilisateurs ayant la possibilité de la déplacer sur les côtés de l’écran. Mais, contre toute attente, cette fonctionnalité a disparu sous Windows 11.

Au début de l’année 2026, une rumeur laissait entendre que Microsoft pourrait réintroduire cette fonctionnalité tant réclamée par la communauté. Mais cette fois, c’est officiel : le géant de l’informatique vient de confirmer le retour de la barre des tâches verticale sur Windows 11.

Windows 11 se rapproche (enfin) de Windows 10

On ne sait pas encore s’il sera possible de faire un simple glisser-déposer pour positionner la barre des tâches où bon nous semble. En revanche, ce que l’on sait, c’est qu’il sera bel et bien possible de positionner celle-ci en haut, à gauche ou à droite de l’écran.

Il semblerait ainsi que Microsoft ait finalement accepté d’entendre les demandes de sa communauté. « Le repositionnement de la barre des tâches est l’une des demandes les plus fréquentes. » écrit l’entreprise. « Nous introduisons la possibilité de la placer en haut ou sur les côtés de l’écran pour mieux personnaliser votre espace de travail. »

Mais ce n’est pas tout. En effet, Microsoft prévoit également de permettre aux utilisateurs de personnaliser toujours plus leur espace de travail sur Windows 11. Ainsi, il devrait bientôt être possible de redimensionner la barre des tâches, une autre fonctionnalité qui a disparu lors du passage de Windows 10 à Windows 11.

Toutefois, il est important de noter que cette nouvelle fonctionnalité n’est toujours pas disponible pour le grand public. En effet, celle-ci est pour l’instant réservée à une version préliminaire. L’ensemble des utilisateurs de Windows 11 devrait y avoir accès dans le courant de l’année 2026.