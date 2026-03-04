Meta déploie son assistant shopping IA, qui recommande des articles à partir de nos données personnelles

L'assistant shopping IA de Meta fait des débuts et rejoint la liste des chatbots qui veulent nous aider à faire nos achats ou nos courses.

Meta a commencé à tester auprès du public son assistant shopping IA. De premiers utilisateurs y ont accès via la version web de Meta AI (meta.ai), mais uniquement sur les navigateurs de bureau aux États-Unis, rapporte Bloomberg. Mais nul doute qu'un déploiement plus large, sur plus de supports et dans d'autres pays, sera opéré dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Un bouton « Recherche de produits » est intégré dans le champ de recherche pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des recommandations d'achats. La plateforme affiche un carrousel d'images avec le prix des produits, un lien vers le site e-commerce, des informations sur la marque et une courte justification de ses choix. Les données personnelles, comme le sexe ou la localisation, peuvent être exploitées pour affiner les suggestions.

Meta entre sur le marché du shopping par IA

À ce stade, il n'est pas possible de finaliser un achat directement depuis l'interface de Meta AI. Celle-ci renvoie simplement vers les sites marchands. On ne sait pas si un système de promotion ou de commission est mis en place pour mettre en avant certains produits plutôt que d'autres, comme sur les moteurs de recherche. Lors d'une conférence téléphonique visant à présenter les derniers résultats financiers de la firme, Mark Zuckerberg avait annoncé aux investisseurs que Meta allait lancer des outils d'achat automatisés, qui permettront d'acheter des articles sans besoin de quitter le chatbot.

Meta n'est pas vraiment pionnier en la matière. Les autres géants du numérique, hors Apple, disposent déjà de solutions IA pour faciliter le processus d'achat de leurs utilisateurs. On peut citer Rufus, l'assistant shopping d'Amazon, qui n'a bien sûr pas tardé à surfer sur la vague de l'IA. ChatGPT peut désormais acheter des articles en ligne à votre place et intègre même un système de paiement instantané. Dans ce cas, il existe bien des commissions sur les ventes réalisées via ChatGPT, mais OpenAI assure que le montant de lcelle-ci n'influe pas sur les résultats de recherche. Uber Eats a récemment ajouté une IA pour faire nos courses à notre place, tandis que Google met en place de telles fonctions dans Google Shopping ou même YouTube.