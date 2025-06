YouTube veut devenir votre compagnon shopping et votre assistant de voyage

YouTube n'est pas épargné par la folie de l'IA, que l'on retrouve absolument partout. La plateforme de partage de vidéos ambitionne de devenir un service sur lequel on planifie ses voyages et ses sessions shopping.

YouTube annonce deux nouvelles fonctionnalités visant à aider les utilisateurs à trouver plus facilement ce qu'ils recherchent sur la plateforme. Sans surprise, c'est la grande tendance du moment, celles-ci sont alimentées par IA.

“Nous lançons un nouveau carrousel de résultats de recherche optimisé par l'IA pour suggérer des vidéos et des descriptions de sujets par des créateurs sur YouTube”, explique le service de streaming vidéo. Par exemple, si on cherche “meilleures plages d'Hawaï”, le carrousel généré par l'IA met en avant des extraits de vidéos présentant les meilleurs spots de snorkeling et les plages volcaniques de l'île.

YouTube chamboule son expérience avec l'IA

Des descriptions et d'autres vidéos viennent compléter l'ensemble pour nous donner encore plus de contexte et d'information. Oui, Google veut que vous commenciez à planifier vos voyages, vacances ou week-ends directement sur YouTube, qui a l'avantage de pouvoir illustrer ses suggestions, par rapport à un chatbot traditionnel. Seules les recherches liées au shopping, aux voyages ou aux choses à faire dans un lieu spécifique supportent cette fonction. Pour la première vague de déploiement, seuls les membres YouTube Premium aux États-Unis peuvent y accéder, dès maintenant.

Et puisque l'on parle de chatbot, il y a aussi du nouveau pour l'outil d'IA conversationnelle de YouTube. Auparavant réservé aux abonnés Premium, il va commencer à être déployé auprès des utilisateurs qui ne le sont pas. Pour l'instant, cette option n'est disponible qu'aux États-Unis, mais on devrait la voir débarquer en France d'ici à quelque temps.

En attendant de profiter de ces nouveautés chez nous, vous pouvez avoir un aperçu de ce à quoi elles ressemblent dans la vidéo ci-dessous. Google intègre de plus en plus d'IA au sein de ses produits et YouTube ne fait pas exception. Nous vous rapportions il y a peu que Google allait mettre à disposition son modèle de génération vidéo Veo 3 auprès des créateurs YouTube pour que ceux-ci puissent créer facilement et rapidement des Shorts.