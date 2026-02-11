Uber Eats ajoute une IA pour faire vos courses à votre place, plus besoin de chercher produit par produit

Uber Eats teste une nouveauté qui pourrait bien vous faire oublier la corvée des courses. Une intelligence artificielle prend les commandes à votre place. Il suffit d’écrire ou d’envoyer une photo pour qu’elle remplisse votre panier.

L’intelligence artificielle s’invite partout. Après les annonces immobilières sur Leboncoin, désormais accessibles via ChatGPT, ou encore la création de playlists musicales sur YouTube Music, c’est au tour d’Uber Eats de proposer un assistant automatisé. Ces dernières semaines, de plus en plus de services intègrent des fonctions basées sur l’IA pour simplifier des actions du quotidien. La recherche, l’écoute, la planification… et maintenant, les courses alimentaires.

Uber déploie une nouvelle fonction dans son application appelée Cart Assistant. Il s’agit d’un assistant basé sur l’IA conçu pour remplir automatiquement votre panier de courses. Cette nouveauté permet de générer une sélection de produits à partir d’un texte ou d’une simple image. Le but est de faire gagner du temps en évitant de chercher chaque article manuellement, surtout pour les commandes récurrentes.

L’IA d’Uber Eats remplit votre panier selon vos envies et vos habitudes

Cart Assistant repose sur une intelligence artificielle intégrée directement dans l’application Uber Eats. L’utilisateur peut saisir un texte comme “lait, œufs, céréales” ou importer une photo de liste de courses manuscrite. L’outil se charge ensuite de trouver les bons produits, en tenant compte de l’historique de commandes pour proposer les marques et formats préférés. Le panier est automatiquement rempli, prêt à être validé.

La nouvelle fonction Cart Assistant d’Uber Eats est pour l’instant réservée aux États-Unis. Elle fonctionne uniquement avec certaines enseignes partenaires comme Aldi, Safeway, CVS ou Walgreens. D’autres magasins seront ajoutés dans les prochains mois. L’entreprise précise que l’IA peut se tromper, et recommande de toujours vérifier son panier avant de valider la commande. D’autres options seront bientôt ajoutées, comme l’inspiration de recettes, la création de menus complets ou la possibilité de poser des questions complémentaires à l’assistant.

Avec cette nouvelle fonction, Uber Eats renforce sa stratégie d’intégration de l’IA dans ses services. Après les livraisons autonomes ou les partenariats avec OpenAI, la plateforme continue d’explorer des usages concrets pour alléger les tâches du quotidien. Faire ses courses pourrait bien devenir aussi simple que d’envoyer un message.