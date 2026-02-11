Uber Eats ajoute une IA pour faire vos courses à votre place, plus besoin de chercher produit par produit

Uber Eats teste une nouveauté qui pourrait bien vous faire oublier la corvée des courses. Une intelligence artificielle prend les commandes à votre place. Il suffit d’écrire ou d’envoyer une photo pour qu’elle remplisse votre panier.

Uber Eats IA
Crédits : 123RF

L’intelligence artificielle s’invite partout. Après les annonces immobilières sur Leboncoin, désormais accessibles via ChatGPT, ou encore la création de playlists musicales sur YouTube Music, c’est au tour d’Uber Eats de proposer un assistant automatisé. Ces dernières semaines, de plus en plus de services intègrent des fonctions basées sur l’IA pour simplifier des actions du quotidien. La recherche, l’écoute, la planification… et maintenant, les courses alimentaires.

Uber déploie une nouvelle fonction dans son application appelée Cart Assistant. Il s’agit d’un assistant basé sur l’IA conçu pour remplir automatiquement votre panier de courses. Cette nouveauté permet de générer une sélection de produits à partir d’un texte ou d’une simple image. Le but est de faire gagner du temps en évitant de chercher chaque article manuellement, surtout pour les commandes récurrentes.uber courses ia

L’IA d’Uber Eats remplit votre panier selon vos envies et vos habitudes

Cart Assistant repose sur une intelligence artificielle intégrée directement dans l’application Uber Eats. L’utilisateur peut saisir un texte comme “lait, œufs, céréales” ou importer une photo de liste de courses manuscrite. L’outil se charge ensuite de trouver les bons produits, en tenant compte de l’historique de commandes pour proposer les marques et formats préférés. Le panier est automatiquement rempli, prêt à être validé.

La nouvelle fonction Cart Assistant d’Uber Eats est pour l’instant réservée aux États-Unis. Elle fonctionne uniquement avec certaines enseignes partenaires comme Aldi, Safeway, CVS ou Walgreens. D’autres magasins seront ajoutés dans les prochains mois. L’entreprise précise que l’IA peut se tromper, et recommande de toujours vérifier son panier avant de valider la commande. D’autres options seront bientôt ajoutées, comme l’inspiration de recettes, la création de menus complets ou la possibilité de poser des questions complémentaires à l’assistant.

Avec cette nouvelle fonction, Uber Eats renforce sa stratégie d’intégration de l’IA dans ses services. Après les livraisons autonomes ou les partenariats avec OpenAI, la plateforme continue d’explorer des usages concrets pour alléger les tâches du quotidien. Faire ses courses pourrait bien devenir aussi simple que d’envoyer un message.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android 17 arrive très bientôt, Google partage les premières infos officielles

Le déploiement de la première version bêta d’Android 17 est imminent, fait savoir Google, qui annonce aussi une fenêtre de sortie pour la version stable de cette mise à jour….

YouTube Music : cette nouvelle fonction dopée à l’IA décrypte vos habitudes d’écoute chaque semaine

Google continue le développement de son application de streaming musical : YouTube Music. Comme souvent, IA et personnalisation sont au rendez-vous et, cette fois-ci, le géant de la tech expérimente…

Discord se tire une immense balle dans le pied en voulant limiter la casse de son annonce controversée

Après la grosse polémique causée par la mise en place d’une nouvelle réglementation de sécurité nécessitant de faire scanner son visage par Discord, la plateforme tente tant bien que mal…

L’iPhone 17 est à son prix le plus bas pour seulement quelques heures, vite !

L’iPhone 17 est un énorme succès pour Apple. Tant et si bien que la firme californienne a dépassé Samsung sur le nombre de smartphones vendus en 2025. Vous hésitez malgré…

Ne scannez pas ce QR code : c’est l’étape fatidique d’une nouvelle arnaque visant à vider vos comptes bancaires

Alors que la tendance est à la sophistication des arnaques, les escrocs ne se détournent pas totalement des méthodes classiques. En témoigne l’essor d’une nouvelle arnaque à la carte bancaire,…

OpenAI flambe chaque jour une somme hallucinante sur Sora 2, les pertes sont colossales

Une enquête révèle combien OpenAI dépense quotidiennement pour maintenir son générateur de vidéos IA Sora 2. En sachant que l’outil ne lui rapporte quasiment rien pour compenser. Si vous suivez…

IA

Le nouvel adaptateur sans fil pour Android Auto de Motorola se dévoile en avance

Successeur du très populaire Motorola MA1, le logiquement nommé MA2 se révèle avant sa sortie à travers plusieurs photos détaillées. Voici à quoi va ressembler l’appareil. S’il est possible de…

NordVPN fête son anniversaire avec une grosse réduction et 3 mois offerts

À l’occasion de son 14e anniversaire, NordVPN lance une offre spéciale qui fait fondre ses prix jusqu’à 76%. Une opportunité pour protéger vos appareils et profiter d’internet sans restriction, le…

Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone premium passe à petit prix avec ces 3 offres cumulables !

Boulanger propose en ce moment trois offres promotionnelles cumulables sur le Samsung Galaxy S25 FE. Cela vous permet de faire baisser considérablement le prix de cet excellent smartphone. On vous…

Cette marque impose sa suprématie sur le marché des smartphones actifs : 1 appareil sur 4 lui appartient

Le parc mondial des smartphones actifs est aux mains de huit fabricants : ensemble, ils concentrent 80 % du marché. Mais parmi eux, deux acteurs tirent leur épingle du jeu et,…