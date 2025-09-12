ChatGPT : cette fonction cachée va totalement changer votre façon de discuter avec l’IA

ChatGPT embarque une fonctionnalité cachée qui peut littéralement changer votre manière de discuter avec l'IA. On vous explique pourquoi et comment en profiter.

Depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT s'est imposée d'emblée comme une invention révolutionnaire. Aujourd'hui, l'IA d'Open AI est la plus utilisée au monde et elle n'a cessé de s'améliorer pour proposer des résultats toujours plus précis et des interactions toujours plus naturelles.

Pour vous donner une idée de la popularité de l'agent conversationnel, ChatGPT traite actuellement plus de 2,5 milliards de requêtes chaque jour à travers le monde, soit 29 000 par seconde ! Rien qu'aux Etats-Unis, on compte pas moins de 300 millions de messages envoyés au quotidien. De quoi presque rivaliser avec les moteurs de recherche classiques comme Google, même s'il reste encore du chemin à parcourir (entre 13 et 16 milliards de recherches).

De ChatGPT à ChatGPT 5.0

Au fil des versions, les équipes d'OpenAI ont affiné la formule de leur IA. GPT-4 Turbo a boosté le temps de réponse, tout en offrant des capacités supérieures de traitement. Nous avons ensuite eu le droit à la prise en charge du texte, des images, de la voix et de la vidéo avec GPT-4o. Et en août 2025, ChatGPT est enfin passée dans sa version 5.0. Au programme, de très nombreuses améliorations comme :

des capacités de codage hors-normes

toutes les versions de ChatGPT réunies en un seul modèle

une sécurité renforcée, comme sa faculté de détecter des utilisations néfastes

réduction des mauvaises réponses et des dérapages grâce à un nouveau modèle de raisonnement

des réponses plus précises sur les tâches d'écriture et les questions de santé

le mode Advanced Voice pour comprendre nativement la voix de chaque utilisateur

ChatGPT abrite une fonction méconnue incroyablement pratique

Aujourd'hui, vous faites peut-être partie des millions d'utilisateurs de ChatGPT. Et que vous fassiez appel à l'IA pour votre travail, pour vos études, pour réaliser diverses tâches, pour créer des automatismes, pour apprendre ou tout simplement pour vous divertir, vous allez adorer cette fonctionnalité méconnue.

En effet, il existe un paramètre de ChatGPT qui peut faire toute la différence lorsque vous discutez avec l'IA. Il s'agit de la fonction Mémoire. Comme son nom l'indique, elle permet à ChatGPT de mémoriser ce que vous lui dites, vous évitant ainsi de vous répéter sans cesse.

Prenons un exemple, vous discutez souvent de cinéma avec l'IA et vous voulez qu'elle retienne vos goûts. Dites-lui simplement “N'oublie pas que je déteste la saga des films Resident Evil” et ChatGPT s'en souviendra lors de vos prochains échanges sur le sujet.

Il faut savoir que la fonction Mémoire est disponible pour tous les utilisateurs, de l'abonnement gratuit à l'offre Pro. Voici comment l'activer.

Sur le portail Web de ChatGPT, prenez soin de vous connecter

Ensuite, cliquez sur votre nom d'utilisateur situé en bas à droite

Appuyez ensuite sur Paramètres > Personnalisation

Ici, vous trouverez l'onglet Mémoire

Activez ensuite les deux options “Faire référence aux éléments mémorisés” et “Faire référence à l'historique des chats“

Sur l'application mobile, la démarche est similaire. Il faudra également se rendre dans les Paramètres, puis Personnalisation afin d'activer la fonction Mémoire. Concrètement, vous pouvez contrôler la fonction Mémoire de deux façons :

Référencer les souvenirs enregistrés : il s'agit des informations que vous avez explicitement demandés à ChatGPT d'enregistrer, comme votre nom, votre couleur préférée ou vos préférences alimentaires

Puis-je effacer les souvenirs enregistrés par ChatGPT ?

Notez qu'il est tout à fait possible de gérer les souvenirs conservés par ChatGPT. Pour cause, vos goûts/préférences peuvent changer ou vous préférez tout simplement discuter avec l'IA sans qu'elle ne puisse exploiter tout ce qu'elle savait à votre sujet. Pour ce faire :

Toujours dans les Paramètres > Personnalisation , cherchez l'onglet Gérer les éléments mémorisés

, cherchez l'onglet Cliquez ensuite Gérer

Sélectionnez les infos que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône de corbeille ou faites un ménage complet en cliquant sur Supprimer tout

Précisons que les informations supprimés sont néanmoins conservées sur les serveurs de ChatGPT jusqu'à 30 jours, ce à des “fins de sécurité et débogage”. Enfin, sachez que ChatGPT ne peut pas retenir une quantité infinie de souvenirs. Lorsque la capacité de stockage de l'IA arrive à saturation, vous recevrez une notification vous demandant de libérer de l'espace.