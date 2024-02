Amazon lance l’IA Rufus, votre assistant shopping personnel qui trouve le produit idéal

Le géant du e-commerce Amazon dévoile Rufus, un chatbot utilisant l'intelligence artificielle pour devenir votre assistant shopping personnel. Il vous aidera à trouver un produit spécifique et répondra à vos questions sur tel ou tel article, mais pas que.



Pas besoin d'un produit aussi visible que ChatGPT ou Bard pour utiliser la puissance de l'intelligence artificielle. Amazon s'en sert depuis “plus de 25 ans”, nous dit l'entreprise. Dans les capacités conversationnelles d'Alexa, les livraisons par drones ou encore les magasins sans aucun personnel. Plus récemment, l'IA peut même résumer les avis d'un produit histoire d'en avoir une vue d'ensemble rapidement. La dernière nouveauté en date va cependant être bien plus concrète. Elle s'appelle Rufus.

“Rufus est un assistant d'achat expert alimenté par l'IA, formé sur le vaste catalogue de produits d'Amazon, les avis des clients, les questions et réponses de la communauté et les informations du Web pour répondre aux questions des clients sur une variété de besoins et de produits, fournir des comparaisons et faire des recommandations basées sur un contexte conversationnel”, peut-on lire. Ça paraît un peu vague dit comme ça, on vous explique.

L'IA Rufus d'Amazon peut vous aider à trouver le produit parfait ou comparer des articles entre eux

Par écrit sous forme de chat, ou à la voix, vous pouvez par exemple demander à Rufus de faire une recherche avec des questions comme “à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on achète un casque audio ?”. Utiliser un contexte fonctionne aussi : “de quoi ai-je besoin pour une randonnées en montagne ?” ou “j'aimerais me lancer dans un jardin d'intérieur”. L'IA va alors lister des catégories de produits adaptés. Les comparaisons sont également possibles, du type “quelles sont les différences entre les cafetières italiennes et les électriques”.

Si vous cherchez quelque chose pour une occasion spéciale, ou pour une personne avec un profil précis, posez des questions comme “quels cadeaux pour la Saint-Valentin ?” ou “les meilleurs jouets pour un enfant de 5 ans qui adore les dinosaures”. Enfin, vous pouvez obtenir des détails sur un produit spécifique, par exemple en écrivant “est-ce que cette chemise est lavable en machine ?”. On le voit bien, il s'agit au final d'obtenir des réponses en engageant la conversation de manière naturelle.

L'assistant IA Rufus d'Amazon est actuellement déployé en version bêta pour quelques utilisateurs américains de l'application Amazon. Il sera ensuite rendu disponible chez de plus en plus de monde, mais uniquement aux États-Unis. On ne sait pas encore si la firme prévoit à terme de le lancer dans d'autres pays du monde.