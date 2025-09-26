ChatGPT devient effrayant : avec la nouvelle fonction Pulse, l’IA répond à des questions qu’on ne lui a pas encore posées

La nouvelle fonctionnalité ChatGPT Pulse anticipe nos besoins à partir de nos conversations avec l'IA et fournit des informations utiles avant même qu'on ait eu le temps de poser une question au chatbot.

OpenAI annonce ChatGPT Pulse, une nouvelle fonctionnalité de son chatbot IA. “Pulse est une nouvelle expérience où ChatGPT effectue des recherches proactives pour vous proposer des mises à jour personnalisées basées sur vos conversations, vos commentaires et vos applications connectées comme votre calendrier”, explique l'entreprise.

Pulse va donc exploiter l'ensemble du contexte auquel il a accès pour anticiper les besoins de l'utilisateur et lui fournir des informations utiles, sans qu'il doive faire l'effort de les demander lui-même. Il s'agit d'un tournant pour ChatGPT, qui s'approche un peu du rôle d'un assistant personnel intelligent comme le Gemini de Google, plutôt que d'un simple chatbot.

ChatGPT Pulse, un assistant IA personnel qui sait anticiper

“Il s'agit de la première étape vers un ChatGPT plus utile, qui vous apporte proactivement ce dont vous avez besoin et vous aide à progresser pour que vous puissiez reprendre le cours normal de votre vie”, ajoute OpenAI. L'objectif est clair : rendre le service indispensable dans le quotidien des utilisateurs, puisqu'il s'impose de lui-même et n'attend plus d'être sollicité.

Chaque soir, Pulse synthétise les informations qu'il a récoltées de votre historique de chat et de vos retours directs pour identifier ce qui vous intéresse le plus. Le lendemain, il propose des mises à jour personnalisées de sujets que vous abordez souvent, d'idées de repas rapides et sains à préparer à la maison, ou des prochaines étapes à suivre dans le cadre d'un objectif à long terme, comme un entraînement sportif.

Si vous connectez ChatGPT à Gmail et Google Agenda, vous obtenez des suggestions plus pertinentes car l'IA dispose de plus de contexte à votre égard. ChatGPT peut par exemple créer un plan d'ordre du jour pour une réunion programmée, vous rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire ou vous proposer des recommandations de restaurants pour un prochain voyage.

L'utilisateur peut aussi affiner les résultats de Pulse et le diriger vers des thématiques qu'il désire. Il lui suffit de sélectionner des sujets qu'il souhaite voir dans les prochaines éditions, ou de lui demander un résumé d'actualités, des conseils dans un projet spécifique… ChatGPT vous demandera parfois de répondre à des questions pour rendre Pulse plus précis. Un système de pouce levé ou baissé permet d'indiquer si l'on est satisfait des suggestions de l'outil, ce qui est pris en compte pour les prochaines fois. Il est possible de consulter et supprimer facilement l'historique de commentaires pour que Pulse arrête de suivre de précédentes instructions.

Avez le temps, ChatGPT Pulse devrait se montrer de plus en plus pertinent. L'idée est d'obtenir des informations claires et actualisées sur ce qui nous importe vraiment. Cette fonctionnalité est conçue “pour travailler pour vous, pas pour vous faire scroller”, selon OpenAI, qui y voit une alternative plus productive et bénéfique aux réseaux sociaux et fils d'actualité.

ChatGPT Pulse est une première étape vers une IA supérieure

ChatGPT Pulse est déployé pour les abonnés Pro sur appareil mobile. OpenAI fait savoir qu'il attend le retour d'expérience des utilisateurs et les diagnostics pour améliorer cette fonctionnalité, qui devrait devenir un incontournable de ChatGPT à terme. Pulse sera ensuite rendu disponible aux clients ayant souscrit un forfait Plus, puis à l'ensemble des utilisateurs, même ceux disposant d'un compte gratuit.

“Pulse est la première étape vers un nouveau paradigme d’interaction avec l’IA. En combinant conversation, mémoire et applications connectées, ChatGPT passe de simplement répondre à des questions à un assistant proactif qui travaille pour vous. Nous envisageons, à terme, des systèmes d'IA capables de rechercher, de planifier et d'entreprendre des actions utiles pour vous, selon vos directives, afin que vous puissiez progresser même sans que vous le demandiez”, tease OpenAI.

Nous apprenons aussi que Pulse pourra se connecter à davantage d'applications à l'avenir, pour avoir une vision toujours plus complète de la situation de l'utilisateur. Les développeurs planchent également sur des moyens pour que Pulse puisse fournir des résultats pertinents au bon moment de la journée : une vérification avant une réunion, un rappel pour relire un brouillon, ou d'une manière générale, une ressource qui s'affiche au moment opportun. Bref, on a sans doute pas fini d'entendre parler de ChatGPT Pulse.