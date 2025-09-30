ChatGPT peut désormais acheter des articles en ligne à votre place, voici comment ça marche

OpenAI veut que vous réalisez vos achats en ligne directement sur ChatGPT, en lui demandant votre opinion sur des produits et en passant commande sans jamais quitter la plateforme grâce au nouveau système de paiement instantané.

ChatGPT est devenu un assistant de productivité et d'organisation indispensable pour bien des utilisateurs, voilà qu'il se mue désormais en aide au shopping. OpenAI déploie une fonction de paiement instantané pour son chatbot IA, qui ne se contente plus seulement de prodiguer des conseils pour des achats, mais permet aussi de passer directement des commandes d'articles en ligne.

“Lorsqu'une personne pose une question sur les achats (par exemple, « meilleures chaussures de course à moins de 100 euros » ou « cadeaux pour un amateur de céramique »), ChatGPT affiche les produits les plus pertinents du web”, explique l'entreprise. Mais contrairement à la majorité des moteurs de recherche, comme Google, l'affichage et la mise en avant des résultats est uniquement basée sur leur pertinence pour l'utilisateur. Cela signifie que ChatGPT n'effectue pas de recommandations de produits sponsorisés.

Gratuit pour les utilisateurs

OpenAI se rémunère en percevant une petite commission sur les achats effectués, payée par les commerçants. Du côté des utilisateurs, le service est entièrement gratuit. OpenAI insiste sur le fait que de passer par ChatGPT plutôt que par le site marchand n'a pas d'incidence sur le prix du produit. Le montant de la commission n'influe pas sur les résultats de recherche, est-il aussi précisé. Les articles compatibles avec le système de paiement instantané de ChatGPT ne sont pas non plus privilégiés dans les résultats de recherche. Si le produit qui correspond le mieux à vos besoins ne peut pas être acheté depuis la plateforme, il apparaîtra tout de même en premier et vous pourrez vous rendre sur le site du commerçant pour réaliser la transaction.

L'objectif est clairement de devenir une source de confiance aux yeux des consommateurs et de grappiller des parts de marchés aux moteurs de recherche traditionnels, qui noient leurs utilisateurs sous un flot de publicités et de liens sponsorisés. Dans le cas d'un produit listé chez plusieurs commerçants, ChatGPT va trier les résultats en prenant en compte la disponibilité, le prix, la qualité, le statut de vendeur principal et l'activation ou non du paiement instantané. Avec ce dernier point, OpenAI entend donc faire jouer la concurrence entre les plateformes de vente pour les inciter à prendre en charge la fonction de paiement instantané de ChatGPT.

Comment payer un achat en ligne avec ChatGPT

Si après une recherche, un produit suggéré est compatible avec le paiement instantané, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton « Acheter », puis confirmer leur commande, les informations de livraison et de paiement, et finaliser l'achat sans quitter ChatGPT. Les abonnés à une formule payante de ChatGPT peuvent choisir de simplement payer avec le moyen enregistré pour régler leur forfait, ou opter pour une autre solution de paiement.

Les commandes, les paiements et la logistique sont gérés par le commerçant, comme d'habitude. ChatGPT offre seulement une méthode accélérée pour acheter des articles après une conversation avec l'IA. Les informations de paiement et de livraison sont transmises de manière sécurisée entre l'utilisateur et le service marchand.

Pour ce faire, OpenAI a développé un protocole, Agentic Commerce, en collaboration avec Stripe et des commerçants majeurs. Il permet au chatbot d'agir comme intermédiaire lors d'un achat. Si la plateforme de vente utilise Stripe, la procédure d'activation d'Agentic Commerce est simplifiée à une unique ligne de code. Dans le cas contraire, il faut passer par une API mise à disposition par Stripe.

Le paiement instantané de ChatGPT est disponible à partir de maintenant aux États-Unis, pour les comptes Plus, Pro et gratuits. Il permet d'acheter des articles depuis Etsy directement via le chat. “Plus d'un million de marchands Shopify, comme Glossier, SKIMS, Spanx et Vuori, seront bientôt disponibles”, ajoute OpenAI, qui va sans doute chercher à rapidement étoffer son catalogue de partenaires. On peut aussi espérer un lancement à venir de cette option en Europe. Le créateur de ChatGPT prévient : ce n'est qu'un début et l'IA va devenir “une interface essentielle pour la découverte, la décision et l'achat”, ainsi que pour connecter les particuliers et les entreprises.