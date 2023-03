Meilleure montre connectée pour le sport : quel modèle choisir en 2023 ?

Les montres connectées sont devenues un accessoire incontournable à porter à son poignet pendant la pratique d’une activité physique. Elles vous permettent d’avoir un suivi de vos séances et de vos progrès. Quelle montre connectée acheter pour faire du sport ? Découvrez notre sélection dans ce nouveau guide.

Notre sélection des meilleures montres connectées pour le sport

Garmin Venu 2 Plus 379.98€ Voir 379.98€ Voir 389€ Voir 389.92€ Voir 399€ Voir 399€ Voir 403.76€ Voir Plus d'offres Amazfit GTR 4 199.9€ Voir Fitbit Versa 4 238.46€ Voir 250€ Voir 293€ Voir 299€ Voir 299€ Voir

Les montres connectées ont le vent en poupe. Loin d’être de simples accessoires de mode, elles offrent la possibilité aux sportifs de connaître leurs performances et d’avoir un suivi santé complet en temps réel.

À l’instar de Garmin, Polar ou encore Fitbit, de nombreuses marques se sont lancées dans les montres connectées conçues spécialement pour le sport. Ces montres donnent évidemment l’heure mais sont également capables de mesurer votre fréquence cardiaque, les calories dépensées, le taux d’oxygène dans le sang ou encore d’indiquer la distance parcourue, entre autres.

Elles disposent donc de fonctionnalités spécifiques à la pratique sportive et d’un design adapté à l’effort et aux mouvements.

Vous trouverez dans notre guide d'achat notre sélection des meilleures montres connectées pour le sport. Vous pourrez ainsi choisir le modèle qui vous convient, quels que soient votre niveau de pratique et votre budget.

Garmin Venu 2 Plus

Garmin Venu 2 Plus au meilleur prix Amazon 379.98€ Découvrir l'offre

Rakuten 379.98€ Découvrir l'offre

Boulanger 389€ Découvrir l'offre

Cdiscount 389.92€ Découvrir l'offre

Fnac 399€ Découvrir l'offre

Darty 399€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 403.76€ Découvrir l'offre Plus d'offres

On commence notre classement avec Garmin, une marque spécialisée dans les équipements technologiques de navigation. On retrouve naturellement dans son catalogue un grand nombre de montres connectées GPS que l’on peut utiliser pour faire du sport.

La Garmin Venu 2 Plus, sortie en 2022, vient élargir la famille des Venu. Elle reprend les mêmes caractéristiques que la Venu 2, à savoir GPS, ABC (Altimètre, Baromètre et Compas Électronique) et HR (capteur de fréquence cardiaque). Elle vous permet d’avoir un suivi sportif mais aussi de votre mode de vie, tout en introduisant d’autres fonctionnalités comme les commandes vocales, un haut-parleur et un microphone. Vous pouvez donc l’utiliser pour téléphoner, pour envoyer des messages ou encore utiliser la commande vocale pour effectuer différentes tâches, notamment le contrôle de vos appareils domotiques.

La Venu 2 Plus est équipée d’un écran AMOLED de 1,3 pouce ultra lumineux. Cette montre connectée pour le sport vous permet également de suivre votre état de santé général (quantité d'oxygène dans le sang, niveau de stress, respiration, hydratation ou encore détermination de votre âge fitness).

Enfin, Garmin vous offre la possibilité d’accéder gratuitement à des exercices animés sur votre écran avec 25 sports intérieurs et extérieurs intégrés.

Son autonomie atteint les 9 jours en mode montre connectée et jusqu'à 24 heures en mode GPS.

Les + Les - Design sobre et réussi Pas de recharge sans fil Ecran AMOLED lumineux Moins d’apps disponibles que sur la concurrence Précision digne de Garmin Possibilité de téléphoner et d’envoyer des SMS

Garmin Instinct

Garmin Instinct au meilleur prix Rakuten 260.95€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 262€ Découvrir l'offre

Amazon 262€ Découvrir l'offre

Boulanger 302.73€ Découvrir l'offre

Fnac 302.98€ Découvrir l'offre

La Garmin Instinct a été spécialement conçue pour les activités en extérieur. Elle résiste ainsi à la chaleur, aux chocs et est étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Elle est dotée d’instruments de mesure fiables. Outre le GPS, la montre connectée est dotée de systèmes de navigation par satellites GLONASS et Galileo pour faciliter votre orientation. Grâce à la fonction Trackback, vous pouvez revenir à votre point de départ.

La Garmin Instinct est équipée de capteurs ABC (altimètre, baromètre et un compas électronique 3 axes), de la fréquence cardiaque et du suivi de stress. La montre connectée a également différents profils d’activité.

Enfin, votre montre vous alerte lorsque vous recevez un message, un appel ou une notification. La batterie interne vous offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours en mode montre connectée ou 16 heures en mode GPS.

Les + Les - Conception très solide Ecran noir et blanc Parfaite pour du sport en extérieur Autonomie décevante GPS précis et efficace

Amazfit GTR 4

Amazfit GTR 4 au meilleur prix Amazon 199.9€ Découvrir l'offre

La GTR 4 est la nouvelle montre connectée pour le sport lancée par Amazfit en septembre 2022. Dotée d’un écran tactile HD AMOLED de 1,43 pouce, la GTR 4 dispose de plus de 150 modes sportifs. La montre connectée est capable de reconnaître automatiquement 8 mouvements sportifs et les exercices de musculation.

Grâce à l’antenne GPS à polarisation circulaire bi-bande, votre localisation est plus précise. Vous pouvez importer votre itinéraire directement dans la montre depuis l'application Zepp pour ensuite faire un suivi en temps réel. Avec le mode Run Track, l’algorithme de l’appareil est capable de corriger votre trajectoire lorsque les signaux GPS de positionnement deviennent momentanément faibles. La montre connectée peut synchroniser les données avec Strava et Adidas Running.

La Amazfit GTR 4 est dotée d’un microphone et d’un haut-parleur. En la connectant au Bluetooth, vous pouvez répondre aux appels, utiliser l’assistant vocal Alexa et profiter de la musique.

Enfin, la montre connectée conçue pour la pratique du sport vous permet d’avoir un suivi de santé. Vous avez ainsi des données sur votre fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress ou encore la qualité du sommeil. Elle atteint une autonomie 14 jours.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Matériaux utilisés moins résistants Fonctionnalités de navigation avancées Toutes les apps ne sont pas disponibles Bel écran AMOLED

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active au meilleur prix Rakuten 128.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 136.89€ Découvrir l'offre

Fnac 139.89€ Découvrir l'offre

Amazon 145.36€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 145.99€ Découvrir l'offre

Darty 199€ Découvrir l'offre

Boulanger 199€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La Xiaomi Watch S1 Active est une montre connectée spécialement conçue pour la pratique du sport qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Elle est équipée d’un écran HD AMOLED de 1,43 pouce et dispose de 117 modes de sport et 19 modes professionnels dont le HIIT, le vélo elliptique, la natation, la randonnée ou encore le tennis. Certifiée 5ATM, la montre est étanche jusque’à 50 mètres de profondeur. Vous pouvez donc l’utiliser pour vos activités sportives aquatiques.

La Watch S1 Active de Xiaomi embarque plusieurs capteurs pour effectuer le suivi de santé. Elle permet ainsi de connaître la fréquence cardiaque, de surveiller votre SpO₂, d’avoir des données sur la qualité de votre sommeil, de détecter le stress et de le réguler à l’aide d’exercices respiratoires.

Grâce à sa connexion Bluetooth 5.2, vous pouvez la connecter aux appareils Android et iOS, passer des appels téléphoniques et utiliser l’assistant vocal Alexa.

On y retrouve également une puce GNSS bi-bande qui prend en charge le GPS, le GLONASS, le Galileo, QZSS et le Beidou. Avec sa batterie de 470 mAh, vous pouvez atteindre une autonomie de 12 jours.

Les + Les - Belle montée en gamme Cadran épais Fluide et intuitive Pas d’analyse de données Ecran AMOLED de qualité Taille unique

FITBIT VERSA 4

Fitbit Versa 4 au meilleur prix Amazon 238.46€ Découvrir l'offre

Rakuten 250€ Découvrir l'offre

Fnac 293€ Découvrir l'offre

Darty 299€ Découvrir l'offre

Boulanger 299€ Découvrir l'offre

La Versa 4 est une montre connectée polyvalente qui vous permet à la fois de faire le suivi de santé et de l’activité sportive. Vous pouvez ainsi connaître votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang, faire le suivi de votre sommeil et de ses différentes phases, savoir la distance parcourue et les calories dépensées… La Fitbit Versa 4 prend en compte plus de 40 sports différents.

Elle est dotée d’un écran AMOLED carré de 1,58 pouce et offre une autonomie de 6 jours. Par ailleurs, elle est compatible avec la recharge rapide. Elle intègre un GPS et dispose de nombreuses fonctionnalités comme la détection automatique des activités physiques, l’assistant vocal Alexa, appels Bluetooth, Google Maps, Google Wallet ou encore Fitbit Pay grâce à sa puce NFC.

Elle est étanche jusqu'à 50 m de profondeur.

Les + Les - Bon rapport qualité prix Manque quelques capteurs Design réussi Abonnement payant Fitbit pour accéder à toutes les fonctionnalités Grand écran

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 GPS au meilleur prix 439€ Voir 442.86€ Voir 448.99€ Voir 499€ Voir Apple Watch Series 8 GPS + Cellulaire au meilleur prix 556.99€ Voir 564€ Voir 564€ Voir 619€ Voir

L’Apple Watch Series 8 est sortie en France le 16 septembre 2022 en GPS et GPS Cellular. Disponible en deux tailles de boitiers (41mm et 45mm), c’est une montre connectée qui dispose d’écran Retina OLED LTPO avec le mode Always-On et une bonne luminosité qui atteint les 1 000 nits.

Elle est adaptée aux pratiques sportives à l’intérieur comme à l’extérieur puisqu’elle est résistance à la poussière et à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’Apple Watch Series 8 vous permet de faire un suivi de votre santé et de vos activités sportives. Elle est dotée de capteurs de fréquence cardiaque et de taux d’oxygène dans le sang. Elle est également équipée du GPS L1, d’une boussole, d’un altimètre toujours activé et des systèmes de navigation par satellites GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou.

Grâce à la présence d’un haut parleur et d’un Micro, vous pouvez passer des appels avec votre téléphone à proximité pour la version GPS ou sans votre téléphone pour la version PGS Cellular.

Les + Les - La qualité de fabrication Apple Pas d’évolution majeure par rapport à la Series 7 La nouvelle puce S8 plus puissante Le mode de détection d’accident de voiture WatchOS, un véritable système d'exploitation pour montre connectée Le mode basse consommation pour augmenter l’autonomie Un joli design, toujours aussi classe

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra au meilleur prix Rakuten 859€ Découvrir l'offre

Cdiscount 983€ Découvrir l'offre

Amazon 983€ Découvrir l'offre

Fnac 999€ Découvrir l'offre

Darty 999€ Découvrir l'offre

L’Apple Watch Ultra est davantage dédiée aux amateurs de sports de haut niveau et aux aventuriers. Les fonctionnalités sportives sont plus poussées mais le prix est également plus élevé.

La montre connectée est dotée d’un écran plat en verre saphir. Son boitier en titane la rend ultra résistante. Elle peut donc être utilisée dans des conditions extrêmes sans souci. Elle bénéficie d’ailleurs d’une étanchéité qui peut atteindre les 100 m. Sa luminosité est également améliorée puisqu’elle va jusqu’à 2000 nits et elle peut passer en mode nuit pour une meilleure visibilité dans l’obscurité.

De même, l’antenne GPS double fréquence intégrée est plus précise, elle n’est pas équipée d’un mais de deux haut-parleurs pour un volume plus puissant. L’autonomie de la batterie est également améliorée puisque cette version atteint les 36h d’autonomie en utilisation normale et 60h en économie d’énergie.

Si vous êtes amateur de plongée, le profondimètre vous indique la profondeur sous-marine en temps réel jusqu’à 40 m.

Si vous souhaitez rebrousser chemin, la montre connectée vous permet de revenir sur vos pas grâce à la fonction point de départ de l’app Boussole. La montre indique donc l’itinéraire en utilisant les coordonnées GPS même si votre réseau est limité.

Les + Les - Grand écran très lumineux Prix prohibitif Certainement la montre la plus résistante du marché Cadran très grand inadapté pour des petits bras De nombreuses fonctionnalités pensées pour les sports extrêmes Autonomie qui peut atteindre 60 heures

Polar Vantage V2

Polar Vantage V2 au meilleur prix Rakuten 374.92€ Découvrir l'offre

Amazon 376.36€ Découvrir l'offre

Boulanger 457.63€ Découvrir l'offre

Fnac 457.82€ Découvrir l'offre

Cdiscount 458.99€ Découvrir l'offre

Polar Electro, qu’on retrouve généralement sous le nom abrégé de Polar, est une marque spécialisée dans la conception de montres et capteurs pour le sport.

La nouvelle arrivante, la Polar Vantage V2, succède ainsi à la première Vantage V sortie en 2018. Il s’agit d’une montre véritablement axée sur le sport. Les principales fonctions sont donc le lancement de l’activité sportive, la planification des ravitaillements, la possibilité de faire de la relaxation…

Elle est bien sûr équipée de nombreux capteurs comme le cardiofréquencemètre, l’oxymètre de pouls, un GPS, une boussole, un accéléromètre et un altimètre barométrique. Son écran de 1,2 pouce offre une résolution de 240 x 240 pixels. Il offre une belle lisibilité, même en plein soleil. L’interface très sobre a aussi l’avantage de mettre en avant les informations principales.

Si la partie tactile n’est pas la plus réactive, elle dispose également de 5 boutons pour pouvoir contrôler efficacement la montre en toute circonstance. On apprécie grandement le fonctionnement avec les apps Polar Beat et Polar Flow qui sont complémentaires et permettent d’avoir un suivi sportif mais aussi plus général de sa santé au quotidien.

Avec une batterie de 346 mAh, la montre peut s’utiliser environ 7 jours. Outre les fonctionnalités liées au sport, la montre offre tout de même un accès aux notifications de votre téléphone ainsi qu’un contrôle de la musique à distance. C’est toujours pratique pendant une séance de sport.

Les + Les - Ecran très lisible Latence de l’écran tactile Montre sportive efficace et sans fioritures Peu de fonctionnalités Bonnes apps de suivi Interface un peu datée

Realme Watch 3

Realme Watch 3 au meilleur prix Amazon 60.25€ Découvrir l'offre

Spécialiste des petits budgets, la marque Realme nous propose ici une montre connectée pour le sport à tout petit prix. Si les fonctionnalités proposées sont plus proches d’un bon bracelet connecté plutôt que d’une véritable smartwatch, elle propose tout de même un grand écran LCD carré de 1,8 pouce et elle peut aussi gérer les appels en Bluetooth grâce à la présence d’un haut parleur et d’un micro.

Ce grand écran permet d’avoir accès très facilement aux différentes fonctionnalités de la montre comme le bilan d'activité quotidienne, le suivi du sommeil, la fréquence cardiaque, la météo, les contrôles de la musique. Pour avoir accès à l’ensemble des informations, il faudra vous connecter à l’application Realme Link.

Elle offre une autonomie honorable d’une semaine en utilisation normale.

Les + Les - Grand écran Capteurs pas toujours très fiables Gestion des appels Pas de GPS Tout petit prix Peu de fonctionnalités

Quelles sont les fonctionnalités d’une montre connectée pour le sport ?

Les montres connectées pour le sport sont spécialement conçues pour les activités sportives. Vous pourrez donc retrouver de nombreuses fonctionnalités utiles pour faire votre suivi de santé, connaître et améliorer vos performances.

Parmi les fonctionnalités qu’on retrouve habituellement sur les meilleures montres connectées pour le sport, il y a :

La mesure de la distance parcourue

Le suivi de votre rythme cardiaque

Le taux d’oxygène dans le sang

Les calories dépensées

L’estimation de la qualité du sommeil

La détection du stress

Votre position géographique et votre parcours

Par contre, sauf sur les modèles haut de gamme, il faudra bien souvent se passer de fonctionnalités plus lifestyle. Vous perdrez donc en polyvalence d’usage mais vous gagnerez en efficacité et en simplicité d’utilisation dans votre pratique sportive.

La plupart des montres de sport permettent de gérer au moins le contrôle de la musique, d’accéder aux notifications ou de passer des appels.

La meilleure montre connectée pour le sport n’existe pas. En revanche, la meilleure montre adaptée à votre pratique sportive existe bien. Il faudra la choisir en fonction de plusieurs éléments.

Toutes les montres ne proposent pas différentes tailles de cadran. Certains modèles ne sont donc pas adaptés à des petits poignets. Évitez donc les modèles trop grands et trop lourds qui deviendront un handicap pendant votre activité plutôt qu’un allier.

Il faudra également prendre en compte la solidité du boitier (particulièrement celle de l’écran), éventuellement sa norme IP mais aussi son étanchéité, surtout si vous faites de la plongée.

Les capteurs présents peuvent aussi avoir une forte importance. Si la plupart des montres proposent tous les capteurs nécessaires pour le suivi de l’activité sportive, les modèles les moins chers font bien souvent l’impasse sur le GPS. Vous ne pourrez donc pas avoir accès à la navigation sur votre poignet, ni étudier votre parcours une fois rentré.

Enfin, les fonctionnalités proposées peuvent pencher votre choix sur différents types de modèles. Les modèles purement sportifs ne vous permettront pas une utilisation très intéressante le restant du temps. Il existe des modèles plus polyvalents avec toutes les fonctionnalités typiques d’une smartwatch moderne. Mais cette polyvalence a un coût.

Quelle est la différence entre une montre connectée et un bracelet connecté pour le sport ?

La principale différence est tout simplement la taille de l’écran. Les premiers bracelets connectés n’avaient même pas d’écran. Il s’agissait juste d’un bracelet équipé de capteurs que vous pouviez consulter depuis votre téléphone. Les bracelets modernes ont des écrans mais qui ne dépassent pas la largeur du bracelet. Ils permettent donc d’avoir un accès limité aux informations et ont moins de fonctionnalités.

Par conséquent, les bracelets connectés sont aussi bien moins chers que des montres connectées. Si vous voulez uniquement avoir un suivi de votre activité sportive sans utiliser réellement d’autres fonctionnalités, le bracelet est donc une bonne alternative.

Une montre connectée sera plus complète et plus polyvalente comme nous avons pu le voir dans notre sélection des meilleures montres connectées pour le sport.

Si vous avez pu tester un autre modèle de montre connectée pour le sport et que vous considérez qu’il a sa place dans cette sélection, n’hésitez pas à nous écrire un commentaire pour que nous puissions enrichir notre article.