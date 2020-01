GPS gratuit sur Android : les meilleures applications pour remplacer Google Maps

Les applications GPS Android sont devenues des applis très utilisées au quotidien. Grâce à elles, c’en est fini d’utiliser les vieilles cartes poussiéreuses de la voiture (et le plaisir de les replier) ou bien l’ancien GPS autonome qui date du temps de mémé avec sa cartographie moisie. Histoire d’être au goût du jour nous vous proposons notre top des meilleures applications de GPS gratuites.

Grâce aux applications GPS, vous n’aurez plus aucune excuse pour vous perdre sur les petites routes de campagne. De quoi vous faire gagner un temps précieux et ne pas brûler un plein d’essence pour rien. C’est parti pour notre sélection, le top du top est là ! Ces applications font bien plus qu’indiquer le bon chemin. Ainsi, vous allez pouvoir connaître l’état du trafic pour connaître les bouchons et les ralentissements et adapter votre itinéraire en fonction. Même chose pour le signalement des radars. La plupart des GPS pour Android possèdent également des fonctions communautaires qui permettent aux utilisateurs de s’entraider. Il n’y a pas que Google Maps dans la vie !

Waze : le GPS le plus complet

On ne présente plus Waze, sûrement le meilleur GPS Android disponible sur le Google Play. La navigation GPS est extrêmement complète et la force de cette l’application repose sans aucun doute sur sa communauté. En effet, chaque utilisateur de l’application peut participer à l’amélioration des données de navigation et ainsi aider les autres à trouver les meilleurs itinéraires et gagner du temps.

Ainsi, l’itinéraire peut être recalculé automatiquement en fonction des conditions de trafic. Les stations-services les moins chères ou encore le guidage vocal vont faire de l’application votre meilleur compagnon de route. Un système de points et de récompenses au sein de la communauté vous encourage à l’entraide qui permet à Waze d’être une application à jour et toujours plus complète.

Les radars ne sont plus affichés précisément sur Waze, mais sont inclus dans l’avertissement des zones de dangers, sans plus de précisions. Attention, bientôt le gouvernement pourrait interdire les applications de type Waze indiquant le positionnement des forces de l’ordre en temps réel. Le service prend en charge l’apprentissage automatique afin de nous aider dans les trajets quotidiens cela permet d’anticiper certains problèmes que nous pourrions rencontrer sur notre trajet.

HERE WeGo : économe en data mobile, clair et précis

Anciennement nommée Nokia HERE, l’app a très vite converti de nombreux utilisateurs sur Android. Il faut dire que l’outil dispose de nombreuses qualités, à commencer par une interface très claire, des informations précises, et une cartographie récente. On retrouve la possibilité de télécharger des cartes hors-ligne et de consulter les horaires des transports publics.

Cerise sur le gâteau, son utilisation est intégralement gratuite. Il est juste nécessaire de se créer un compte pour télécharger le guidage audio haute définition ou bien la cartographie en local sur l’appareil. Car, oui, il est possible d’utiliser cette appli de GPS sans la moindre connexion data ! Le service permet également de consulter GetYourGuide – Trip Advisor – BlaBlaCar – Expedia – Car2Go – Wikipedia – Hotels Combined.

Maps.me : pour les grands voyageurs

Véritable référence, MAPS.ME est l’une des meilleures applications pour les piétons, les randonneurs et les voyageurs. Toutes les cartes et fonctions sont gratuites, les cartes sont disponibles hors-ligne, il s’agit d’un formidable outil pour se promener ou quand on est à l’étranger.

L’appli se base sur la base données OpenStreetMap qui est mise à jour par les contributeurs. Une solution open source idéale. Disponible dans le monde entier, elle aide à identifier les points d’intérêt et à accéder aux sentiers de randonnée.



CoPilot : une autre application très utile en offline

Le navigateur GPS Android « CoPilot » est une application très efficace qui vous donnera le meilleur des itinéraires que vous soyez à pied ou en voiture. Il est utilisable hors-ligne sans avoir nécessairement besoin de connexion réseau. Pour cela il vous faudra les télécharger sur votre téléphone ou tablette Android. De quoi l’utiliser à l’étranger sans surcoût. Il intègre également les points d’intérêts pour vous afficher les hôtels ou les restaurants par exemple.

Vous pouvez télécharger gratuitement les cartes d’un pays ou d’une région. Si vous voyagez et que vous voulez en ajouter de nouvelles, il vous faudra payer en passant par le système d’achat in-app. Là encore, vous aurez le droit à 14 jours d’utilisations avec l’ensemble des fonctionnalités de l’application. Au-delà, vous devrez payer les fonctionnalités supplémentaires comme la navigation vocale ou encore les cartes en 3D.

ViaMichelin GPS : un indispensable au quotidien

Michelin s’est avant tout taillé une solide réputation avec son site Internet, ViaMichelin, qui permettait de préparer son itinéraire routier depuis son ordinateur. Ici il s’agit d’une application totalement gratuite et qui nécessite d’avoir une connexion data mobile pour être utilisée.

Toutes les fonctions plébiscitées par les conducteurs y sont. Les zones de danger en France et en Europe (les fameux radars n’étant plus référencés exactement), les limitations de vitesse, sans oublier les incontournables alertes en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Une fonctionnalité très pratique pour éviter de se prendre certaines contraventions salées.

Sygic GPS Navigation et Cartes : les cartes TomTom dans une application gratuite

L’appli GPS Android « Sygic » est une des plus populaires sur le Google Play Store. Comme ses concurrentes, elle permet de télécharger les cartes pour les utiliser en mode hors ligne sur votre téléphone ou tablette. Pour ce qui est des données de navigation, ce sont les cartes TomTom qui sont essentiellement utilisées, un gage de qualité. Un des principaux avantages de cette application est la mise jour gratuite des cartes et des points d’intérêts (restaurants, stations essence, etc.).

L’affichage 3D des cartes et des paysages permet également de mieux se repérer. En revanche, certaines fonctionnalités sont payantes, comme l’affichage du trafic, une fonctionnalité presque indispensable si on veut éviter certains embouteillages. Trois itinéraires alternatifs vous sont également proposés lorsque vous choisissez une destination, de quoi aller au plus vite ou au moins cher si vous souhaitez éviter les péages par exemple.

Osmand : l’application qui s’appuie sur OpenStreetMap

Osmand est une excellente application de navigation qui exploite les données libres OpenStreetMap. Complet, il dispose des principales fonctionnalités qu’on attend d’un tel outil : guidage vocal, mode hors-ligne, prise en charge des différentes étapes de l’itinéraire… Où que vous soyez sur la planète, vous ne risquez pas de vous perdre !

Autre point positif, il n’est pas utile seulement pour les conducteurs en voiture. Osmand est aussi particulièrement efficace pour les cyclistes, randonneurs et autres grâce à sa prise en compte des pistes cyclables, sentiers, chemins alternatifs…

MapFactor : radars, mode hors-ligne et OpenStreetMap11

En plus des fonctionnalités classiques, le navigateur GPS Android « MapFactor » vous alerte de l’approche des radars par un avertissement audio. Des commandes à distance sont également disponibles afin d’envoyer une nouvelle destination ou un message directement à la navigation. Pour les cartes, c’est OpenStreetMap qui est encore utilisé, un système collaboratif permettant l’ajout et la modification de plans dans le monde entier.

La navigation hors-ligne, l’affichage 2D et 3D ainsi que la recherche des points d’intérêts les plus proches sont autant de fonctionnalités que vous retrouverez dans cette application MapFactor qui a déjà convaincu des milliers d’utilisateurs. Les cartes professionnelles TomTom sont également disponibles à l’achat en option. Notons qu’il existe une version Truck de l’application qui permet aux camions, fourgonnettes et caravanes de connaître la hauteur des passages souterrains ou encore la capacité de certains ponts.

Mappy : le GPS ultra complet

Excellente alternative à Google Maps, Mappy tire son épingle du jeu grâce à l’exhaustivité de son offre. Le GPS affiche une multitude de moyens de transport (grâce à une flopée de partenaires) : voiture, transports en commun, taxi, avion, Uber, train, BlaBlaCar, autocar, vélo, vélo libre-service ou piéton. Cerise sur le gâteau, Mappy liste aussi les scooters électriques (dont COUP! par exemple). L’application permet notamment d’accéder aux cartes sans avoir de connexion internet. Mappy dispose aussi d’une interface claire et précise, notamment pour les automobilistes avec le trafic routier en temps réel.

Nous espérons que cette vous a aidé à trouver votre meilleure appli GPS sur Android. Il en existe d’autres sur le Play Store qui valent le coup d’œil, alors si votre navigateur GPS Android préféré n’est pas dans la liste, n’hésitez pas à le partager avec nous ! Vous pouvez également retrouver notre sélection des meilleurs avertisseurs radars. Si vous prenez souvent la route, vous en avez surement essayé plusieurs, alors venez nous donner votre avis. Laquelle de ses applications utilisez-vous ?