Test Honor Pad 9 : la tablette idéale pour ceux qui ne veulent pas se ruiner

Honor revient avec une nouvelle tablette Android de milieu de gamme : la Pad 9. Une ardoise tactile de 12 pouces qui mise avant tout sur son prix abordable et propose une fiche technique cohérente. La tablette idéale pour un budget de moins de 400 euros ?

On peut diviser le marché des tablettes en deux catégories. D’un côté, nous avons les ardoises ultra haut de gamme qui proposent un usage presque PC avec des puces puissantes et un usage axé sur la présence du clavier. De l’autre côté du spectre, nous avons les produits plus classiques, moins chers et qui veulent offrir une expérience axée sur le divertissement. L’Honor Pad 9 que nous testons aujourd’hui entre dans cette deuxième catégorie.

Nous avons ici une tablette de moyenne gamme, qui ne brille pas par ses caractéristiques techniques ni par ses fonctionnalités exclusives, mais qui cherche à apporter une expérience complète. Ses deux atouts ? Un grand écran de 12 pouces et surtout son prix, en dessous des 400 euros. Honor livre-t-il une tablette réussie pour ce tarif ?

Une fiche technique cohérente

La Honor Pad 9 est commercialisée à 399 euros. Pour ce tarif, il ne faut évidemment pas s'attendre à une fiche technique de haute volée, mais nous avons quand même des choses intéressantes. La tablette est équipée d'une dalle IPS LCD de 12 pouces, qui a le mérite d'avoir un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Le processeur utilisé est un Snapdragon 6 Gen 1, un SoC milieu de gamme peu puissant mais efficace en termes de consommation énergétique. Voici les caractéristiques complètes. Sur le papier, tout est carré.

Honor Pad 9 Poids 560 g Dimensions 278 x 180 x 7 mm Ecran IPS LCD

12 pouces

2560 x 1600 pixels

120 Hz



Photo arrière Capteur 13 MP (f/2.0) Photo (avant) Capteur 8 MP (f/2.2) OS Android 13

Surcouche Magic OS 7.2 SoC Snapdragon 6 Gen 1 GPU Adreno 710 stockage 128, 256 ou 512 Go microSD non RAM 8 ou 12 Go Batterie 8300 mAh Recharge rapide 33 Watts

Un design qui va à l’essentiel

Le leitmotiv de la Pad 9, c’est d’aller à l’essentiel, d’offrir une bonne expérience à l’utilisateur sans fioritures ni fantaisies. Cela passe d’abord par le design. Disponible en trois couleur (gris, bleu, blanche), elle est entièrement en aluminium et s’avère très agréable à la manipulation. Sa seule particularité visuelle réside dans le capteur photo de 13 mégapixels, circulaire et arborant une petite bande argentée qui attire l’œil.

La Pad 9 est dotée d’une dalle de 12 pouces, un format idéal aussi bien pour un usage domestique que nomade. Elle adopte des dimensions de 278 x 180 x 7 mm et un poids de 560 grammes, un encombrement réduit qui la rend très pratique pour la transporter dans un sac au quotidien. En revanche, le capot arrière est très sujet aux traces de doigt, voire aux micro-rayures. Nous en avons constaté quelques-unes sur l'aluminium après notre semaine de test. Dommage. L'achat d'une coque de protection pour ceux qui veulent la trimballer partout deviendra rapidement une nécessité. Honor en propose une sur son site.

Comme quasiment toutes les tablettes du marché, Honor a fait le choix de tranches plates. Les boutons d’allumage et de volume sont cantonnés dans un coin et ont le mérite d’être facilement accessibles, que ce soit en mode portrait ou paysage. Notons l’absence de capteur d’empreintes, ni dans le bouton d’alimentation, ni sous l’écran. Pour la sécurité, il faudra passer la reconnaissance faciale ou ce bon vieux mot de passe. Dommage, cela aurait représenté une sécurité supplémentaire et bienvenue.

Enfin, on terminera avec une partie écran encore une fois très classique. Nous avons une dalle IPS LCD de 12 pouces, une taille qui la rend à la fois très transportable, tout en étant assez confortable pour regarder des films ou des séries. Pas de capteur selfie ou d’encoche pour la caméra frontale (comme on peut le voir sur la S9 Ultra de Samsung, par exemple), puisqu’elle est directement incluse dans les bords. Des bords d’environ 5 mm, relativement épais qui donnent un air pataud au produit, mais rien de dramatique.

En définitive, la Pad 9 ne surprend pas par son design. Honor est allé au plus simple avec ce produit, ne faisant aucune folie visuelle, ni même technique. De fait, elle convient à tous, mais ne marque pas les esprits.

Un écran LCD lumineux

L’Honor Pad 9 est équipée d’une dalle IPS LCD de 12,1 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Sur le papier, nous avons quelque chose de bien pour le prix.

Nous avons bien évidemment analysé l’écran de la Pad 9 avec notre sonde et les résultats obtenus sont intéressants. Tout d’abord, nos mesures indiquent un contraste de 1400 :1, ce qui est très bien pour ce type de dalle. Concrètement, cela signifie que nous avons une bonne vision des nuances de gris, des noirs relativement profonds et des blancs lumineux. C’est appréciable pour regarder des films ou des séries, avec la garantie d’une lisibilité correcte dans les scènes sombres. La luminosité maximale mesurée par nos soins est de 600 cd/m², ce qui est encore une fois bien. Couplé à un traitement des reflets efficace, l’écran de la tablette reste lisible même dehors, par jour de grand soleil.

On notera l’absence de profil de couleur dans les paramètres. Nous n’avons donc pas le choix de la colorimétrie. Dommage. On mesure un Delta E moyen à 3, ce qui est correct, mais aurait pu être meilleur. Ici, ce sont les rouges, les verts, les bleus et les jaunes qui sont désaturés, donnant une image un peu tristoune. Concernant la température, elle est par défaut réglée à 7200K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, la Pad 9 tire légèrement vers le bleu. Il est possible de régler cela dans les Paramètres. En calant le curseur sur « froid », on atteint un 6200K bien plus agréable à l’œil. En résumé, Honor établit un calibrage perfectible. On aurait aimé plus de choix dans la gestion de l’image, comme des profils de couleurs prédéfinis, mais dans l’ensemble, c’est correct. On apprécie la bonne luminosité ainsi qu’un contraste correct pour du LCD.

Côté audio, Honor fait du beau travail. La tablette dispose de quatre hauts-parleurs situés sur les tranches. En résulte une bonne stéréo, malgré un son qui manque un poil de medium et de bas mediums. Ce n’est pas extraordinaire, mais cela suffit pour jouer ou regarder un film dans son lit.

Un processeur peu puissant, mais qui remplit son contrat

L’Honor Pad 9 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Un SoC milieu de gamme gravé en 4 nm et que nous avions déjà pu tester sur le récent Honor Magic6 Lite. Il est épaulé par 8 Go de RAM sur notre modèle de test, ce qui promet une expérience plus que correcte.

Nous avons évidemment réalisé notre habituelle batterie de benchmarks. Le processeur affiche des résultats cohérents, similaires à ce que nous trouvions sur le téléphone d’Honor. Si on la compare à la Xiaomi Pad 6, vendu au même prix, nous sommes bien en dessous en termes de puissance pure. Il faut signaler que la Pad 9 a le mérite d’embarquer un processeur plus récent et plus équilibré dans sa gestion de l’autonomie, nous le verrons plus bas. Le Snapdragon 6 Gen 1 ne fait pas de miracles, mais ce n’est pas vraiment une fatalité.

A l’usage, ce SoC s’avère assez optimisé pour offrir une expérience satisfaisante. Si le multitâches montre rapidement ses limites, la Pad 9 apporte de bonnes capacités en jeu. Par exemple, notre titre phare, Genshin Impact, tourne à 60 images par seconde avec les graphismes réglés en moyen. Ce ne sont pas tous les terminaux du marché qui peuvent s’en targuer ! Là-dessus, on peut dire merci à l’Adreno 710. De même, la gestion de la chauffe est elle-même très réussie, puisque même après une heure de jeu, le châssis reste tout juste tiède, ne dépassant pas les 37 degrés.

Une autonomie gonflée, mais pas de charge rapide

L’Honor Pad 9 dispose d’une batterie de 8300 mAh. Une capacité cohérente compte tenu des caractéristiques techniques, et cela se confirme à l’usage. La tablette tombe ainsi à cours d’autonomie au bout d'un peu plus de 13 heures d'utilisation. C’est bien ! Concrètement, cela signifie qu’en usage « classique » (une à deux heures le soir pour du divertissement), nous pouvons tenir une petite semaine avec la même charge.

Un chargeur de 33 Watts est fourni dans la boîte, malheureusement, notre exemplaire de test n’en disposait pas. Nous avons donc utilisé un chargeur tiers (de 33 Watts également) pour notre test, et les résultats obtenus sont décevants. Ainsi, nous avons réalimenté la Pad 9 de 1 à 100% en plus de deux heures et demie. C’est énorme ! Bref, une charge rapide pas si rapide. Dommage.

Une interface un peu lourde

L’Honor Pad 9 est équipé d’Android 13 avec la surcouche maison de Honor, Magic OS 7.2. Une surcouche qui ne plaira pas à tout le monde. L’interface d’un OS, c’est avant tout une question de goût. Nous devons avouer que pour notre part, nous ne sommes pas vraiment fans du design de Magic OS. Trop lourd, trop confus, trop chargé. Toutefois, nous ne pouvons lui en tenir rigueur, chacun ayant sa sensibilité sur cet aspect.

En revanche, nous pouvons pointer du doigts certains éléments bien gênants. Le principal, c’est la profusion d’applications préinstallées au premier démarrage. Nous avons les classiques Horloge, Agenda ou encore Calculatrice qui font doublon avec les applications Google, mais pas seulement. La surcouche est plombée d’une multitude de logiciels conçus par le constructeur ou non. Vous savez, ce genre d’applications que vous n’ouvrez jamais, comme My Honor, Lecteur de Musique, Honor Mail, Honor Santé ou encore App Market (alors que PlayStore est présent). Plus encore, on déplore la présence d’applications tierces telles que Facebook, Booking ou Netflix. Bref, c’est la jungle !

Il faudra donc un petit temps d’adaptation pour prendre en main cette surcouche et la personnaliser à ses goûts. A l’usage, elle se montre efficace, sans forcément en faire des tonnes, un peu à l’image du reste du produit.

Une partie photo moyenne

La Pad 9 est équipée d’un module photo composé d’un capteur de 13 mégapixels (f/2.0) accompagné par un capteur frontal de 8 mégapixels (f/2.2). Sur le papier, nous avons donc quelque chose de très modeste. Format tablette oblige, nous ne lui en tiendrons pas rigueur.

A l’extérieur avec une bonne lumière, nous avons des résultats corrects. On regrette cependant un contraste un poil mal géré, mais aussi des couleurs désaturées qui ne donnent pas des photos très naturelles.

La Pad 9 dispose d’un zoom numérique X10 qui, s’il a le mérite d’exister, n’offre pas des résultats exploitables. Dommage.

Pas de capteur macro, mais les photos de près sont correctement gérées par le grand angle. C’est d’ailleurs le gros point fort du capteur, malgré encore une fois des couleurs mal gérées.

Enfin, le capteur frontal donne des clichés cohérents, à défaut d’être exceptionnels. Ce sera suffisant pour de la visio avec la famille ou les amis.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question ultime : alors, on achète ? En réalité, la vraie interrogation serait plutôt : à qui s’adresse cette Pad 9 ? En priorité à ceux qui cherchent une ardoise peu onéreuse pour le divertissement. C’est en effet un terminal parfait pour regarder une série ou jouer dans son canapé, rien de plus. Certes, elle apporte moins de confort qu’un modèle plus haut de gamme avec une dalle OLED, mais pour son segment, elle remplit parfaitement son contrat. Nous même, nous l’avons utilisé ainsi pendant une semaine, et elle nous a convaincu, sans toutefois jamais nous surprendre. Un bon produit pour les utilisateurs qui cherchent juste un terminal d’appoint pour la maison.

Ceux qui ont besoin de travailler sur leur tablette, notamment sur des applications nécessitant un peu de puissance se tourneront vers des modèles plus haut de gamme. Même chose pour les utilisateurs qui veulent un écran OLED plus confortable. Mais pour ce tarif, la Pad 9 est un produit qui mérite votre attention. Dernier point, la Honor Pad 9 peut être utilisée avec une coque et un clavier conçus par le constructeur. Toutefois, nous n'avons pas pu l'essayer.