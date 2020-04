Comment connecter une manette PS4 à un PC

Il est possible de connecter votre manette PS4 DualShock 4 à votre PC Windows, en Bluetooth et USB. Hélas, si vous avez déjà testé la chose, vous savez déjà que la manette n’est pas nativement compatible avec Windows. Suivez ce tutoriel pour contourner cette limite et profiter de votre manette préférée pour jouer à vos jeux préférés sur PC !

Nativement, les manettes PlayStation ne sont pas reconnues par Windows. Il est heureusement possible, grâce à un petit programme, de faire croire au système d’exploitation que votre manette est une manette Xbox. Et là, miracle : vous pourrez utiliser votre DualShock pour jouer à tous vos jeux préférés sur PC avec votre contrôleur favori ! Rassurez-vous, cela est parfaitement stable, et ne requiert aucune connaissance technique particulière.

Comment connecter votre manette PS4 DualShock 4 à un PC Windows 10 et antérieur

Pour cela :

Téléchargez DS4Windows en cliquant ici

Localisez le fichier .zip et faites un clic droit pour extraire son contenu dans le dossier de votre choix

et faites un clic droit pour extraire son contenu dans le dossier de votre choix Lancez DS4Windows.exe

Cliquez sur Installez the DS4 Driver

Si vous êtes sous Windows 7, cliquez également sur Installez 360 Driver

Connectez votre manette avec le câble USB

Branchez votre manette

Le contrôleur est normalement détecté automatiquement et vous pouvez immédiatement commencer à jouer

Connectez votre manette en Bluetooth

Sur la manette, maintenez les boutons PS et Partage appuyés pendant 3 secondes

La barre lumineuse clignotera deux fois

Allez dans les Paramètres Bluetooth de Windows

de Windows Connectez Wireless Controller

Si Windows vous le demande, entrez le code d’appairage 0000

Comment connecter votre manette PS4 à un PC via Steam

Steam peut également configurer votre manette pour vous pour certains jeux. Pour cela :

Mettez à jour Steam pour être sûr de disposer de la dernière version

Connectez votre manette

Testez avec un jeu

Comment connecter votre manette PS4 à un PC Linux

Les manettes DualShock 4 sont prises en charge nativement par la plupart des distributions Linux. Il suffit donc de connecter votre manette via son câble USB ou via Bluetooth.

Avez-vous rencontré des difficultés ? Des suggestions pour améliorer ce guide ? Partagez votre retour dans les commentaires !