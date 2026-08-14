Marvel’s Wolverine sur PS5 : le jeu physique sera 100 % jouable, sans téléchargement

Insomniac Games, le studio derrière l’exclusivité PS5 très attendue Marvel’s Wolverine, affirme sa volonté de fournir un jeu physique complet. Il n’aura pas besoin d’un téléchargement préalable pour être lancé.

wolverine ps5

Vous vous souvenez du temps où vous insériez votre cartouche ou CD dans votre console et pouviez jouer immédiatement ? Cela fait longtemps que ce geste est devenu l’exception. Entre le patch obligatoire « day one », les Game Key Cards de la Switch 2 ou tout simplement l’abandon des jeux physiques en ce qui concerne Sony, un téléchargement préalable est quasiment devenu la norme. Certains éditeurs ne s’embêtent même plus à mettre un disque dans la boîte du jeu, un bon exemple étant celui de GTA 6.

Mais à côté de ça, vous avez des studios qui résistent encore et toujours à l’envahisseur. Insomniac Games, à qui l’on doit la très attendue exclusivité PlayStation 5 Marvel’s Wolverine, en fait partie. Au moment de l’annonce fracassante de Sony sur la fin du support physique, il s’était déjà empressé d’affirmer qu’il y aurait bien un disque dans la boîte de leur titre. Aujourd’hui, on apprend une autre bonne nouvelle : il se lancera directement.

La version physique de Marvel’s Wolverine se lancera sans téléchargement préalable

Dans une interview à nos confrères d’Eurogamer, Jess Reiner-Reed, directrice de projet senior, déclare : « Marvel’s Wolverine sortira en versions numérique et physique, et le jeu sera entièrement jouable depuis le disque dès son achat ». Voilà qui ravira les plus pressés, même s’il y a une petite nuance à mentionner. En ce moment même, Insomniac Games prépare un patch « day one » pour le jeu et Reiner-Reed encourage les joueurs à le télécharger avant de lancer leur première partie.

« Nous souhaitons que les joueurs téléchargent ce patch de lancement, car nous travaillons actuellement — et nous allons continuer à le faire au cours des prochains mois avant la sortie — à peaufiner le jeu et à corriger certains bugs. » Pas une obligation donc, mais le faire améliorera votre expérience. Marvel’s Wolverine sortira le 15 septembre 2026 sur PS5. Une version collector de la console est également de la partie.

Source : Eurogamer


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