Marvel’s Wolverine : le nouveau trailer du jeu PS5 montre qu’il y a un cœur qui bat derrière toute cette violence

Hier, Sony a dévoilé un nouveau trailer pour son très attendu Marvel's Wolverine, cette fois centré sur l'histoire du jeu. Après une bande-annonce très portée sur l'hémoglobine, on découvre la relation du mutant avec Jean Grey et la mission qu'il devra accomplir dans cette nouvelle exclusivité PS5.

Et un de plus. Sony saute à pieds joints dans le cycle marketing de Marvel's Wolverine, dont la sortie est prévue pour le 15 septembre prochain. Après des années de silence radio de la part d'Insomniac Games, cette année a vu s'enchaîner les trailers, d'abord lors du dernier State of Play où il a évidemment occupé une place de choix, puis il y a quelques jours avec une bande-annonce plus cinématique qui a permis d'en savoir plus sur son scénario.

Sony accélère visiblement la cadence, puisqu'un nouveau trailer vient à nouveau d'être publié sur la chaîne YouTube de PlayStation. Celui-ci a en réalité été dévoilé pour la première fois hier lors de la Comic-Con de San Diego et, une fois n'est pas coutume, s'attarde un peu plus sur l'histoire. Fait notable, là où les précédentes bandes-annonces faisaient la part belle au côté animal de Logan, cette dernière se veut plus douce. Presque romantique.

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Le dernier trailer pour Marvel's Wolverine dévoile un Logan sensible

Ce n'est pas pour rien si le trailer débute sur une rencontre pour le moins costaude entre Logan et Jean Grey, qui devrait l'accompagner pendant une bonne partie de son aventure. Comme à son habitude, le héros devrait également se battre pour défendre la cause des mutants, encore et toujours persécutés par ceux qui ne veulent pas d'eux. Avec, comme toujours avec Wolverine, une bonne dose de remise en question et de difficultés à gérer à sa colère.

« C’est l’une des histoires les plus passionnantes [sur] Wolverine que j’aie jamais lues », a déclaré Liam McIntyre, qui double Logan dans le jeu. « Il y a tellement de rebondissements et de surprises que j’en suis resté bouche bée. Attendez de voir. Il y a un moment dans cette histoire où je… J’ai vraiment hâte que vous y jouiez. » Courage, plus que quelques semaines à attendre.