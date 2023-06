Manette Xbox Series : les modèles Robot White et Pulse Red à moins de 45 €

Ce sont les soldes d'été avant l'heure chez Amazon et sur le site Auchan ! Actuellement, les deux sites e-commerce proposent les modèles Robot White et Pulse Red de la manette Xbox Series sous la barre des 45 euros.

La manette Xbox Series fait l'objet d'un bon plan à saisir chez Amazon et sur le site Auchan, à trois semaines du coup d'envoi des soldes d'été 2023. En effet, l'accessoire de la console de jeu conçu par Microsoft est proposé dans ses modèles Robot White et Pulse Red à exactement 44,99 euros au lieu de 49,99 euros ; soit 5 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Concernant ses points forts, la manette Xbox Series dispose de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est aussi équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, et d'un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.