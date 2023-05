La manette sans fil Xbox Series devient moins chère après les French Days

Deux sites e-commerce ont attendu la fin des French Days pour mettre en avant la manette sans fil Xbox Series. Le célèbre accessoire dédié à la console Microsoft fait en effet l'objet d'une offre promotionnelle intéressante. Focus sur ce nouveau bon plan !

L'édition printanière des French Days 2023 a pris fin hier soir mais les bons plans se poursuivent avec cette offre en provenance d'Amazon et de Cdiscount.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, les deux sites de commerce en ligne donnent la possibilité à leurs clients respectifs de s'offrir la manette sans fil Xbox Series à moins de 45 euros, ou plus exactement à 44,99 euros (au lieu de 49,99 euros). Pour information, l'offre concerne le coloris Robot White de la manette.

Pour rappel, la manette Microsoft compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est également équipée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.