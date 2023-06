La Xbox Series X est en soldes chez Cdiscount. Au cours d'une offre à durée indéterminée, la console Microsoft est proposée sous la barre des 475 euros grâce à l'application d'un coupon de réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Rendez-vous vite sur le site Cdiscount pour vous procurer la Xbox Series X à prix réduit. Vendue au prix conseillé de 499 euros, la console conçue par Microsoft peut être obtenue à 474,99 euros par l'intermédiaire du code 25DES299. Pour information, la Xbox Series X est fournie avec une manette sans fil et est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

De plus, l'achat permet aux membres CDAV d'avoir 25 euros sur leur cagnotte, à l'occasion des soldes Cdiscount été 2023. Et pour ceux qui cherchent un pack incluant la console et un jeu, il existe le bundle Xbox Series X + Forza Horizon 5 chez Fnac.

Sortie en même temps que la Xbox Series S à l'automne 2020, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). La console de Microsoft embarque également un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve notamment un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.