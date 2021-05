PS5 : Sony dévoile deux nouveaux coloris flashy pour la DualSense

Sony vient de dévoiler nouveaux coloris pour la DualSense, la manette de la PS5. Baptisés Midnight Black et Cosmic Red, ces versions plutôt flashy seront disponibles à la vente en juin 2021.

Tandis qu'il faudra encore se contenter de l'unique robe blanche de la PS5 ou bien de la version en or à 1,5 million d'euros, Sony vient de dévoiler deux nouveaux coloris pour la DualSense, la manette de la console. Baptisés Midnight Black et Cosmic Red, ces nouveaux coloris trouvent leur inspiration dans les couleurs qu'offre notre galaxie.

Ainsi, le modèle Midnight Black “comporte deux nuances subtiles de noir et de gris clair”, symbolisant “l'espace vu à travers une nuit étoilée”. Quant à la version Cosmic Red, elle présente “un design noir et rouge agressif qui s'inspire des nuances rouge vif que l'on retrouve à travers le cosmos”. Tout un programme.

Des coloris galactiques pour la DualSense

Pour l'occasion, Sony a publié une courte bande-annonce grâce à laquelle on peut admirer ces nouveaux coloris sous toutes les coutures. Il faut dire que le rendu final est plutôt élégant. “Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette DualSense originelle de sorte que les trois coloris s'accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s'adapter aux nouveaux coloris”, précise Satoshi Aoyagi, designer chez Sony.

D'après les dires du constructeur, ces nouveaux coloris seront disponibles chez les revendeurs participants du monde entier à partir de juin 2021. Pour plus de précisions concernant la date de sortie, Sony invite les utilisateurs à consulter régulièrement les sites de leurs revendeurs préférés. Pour l'heure, aucune trace de ces nouveaux coloris sur le site français d'Amazon ou sur Cdiscount. À défaut de proposer un nouveau coloris pour la PS5, Sony et Nike vont lancer des baskets aux couleurs de la PS5. Disponibles en juin 2021, ces baskets seront proposés dans deux coloris différents, au prix de 110 dollars, soit 91 € après conversion.

Source : Playstation Blog