Malgré l’échec du Fire Phone, Amazon s’entête et prépare un smartphone dopé à l’IA

L’échec rencontré par le premier smartphone d’Amazon, le Fire Phone, semble avoir refroidi l’entreprise pendant plusieurs années. Mais Amazon serait en train de revenir à la charge, avec un nouveau téléphone s’appuyant largement sur l’IA.

Amazon
Crédits : Unsplash

En 2014, Amazon se lançait sur le marché des smartphones, en dévoilant le Fire Phone. Tournant sous Android avec la surcouche logicielle Fire OS, le téléphone n’a pas rencontré le succès escompté. Le Fire Phone a été un échec cuisant pour Amazon, qui a rapidement cessé de produire son smartphone. Et pourtant, cela n’a pas empêché l’entreprise de continuer à s’intéresser à ce marché florissant.

En 2019, le vice-président d’Amazon chargé des appareils et des services a laissé entendre qu’un tel projet était toujours d’actualité. Et, près de sept ans plus tard, il semblerait que la fabrication d’un nouveau smartphone par Amazon soit plus que jamais d’actualité.

Amazon mise toujours sur l’intelligence artificielle pour son futur smartphone

Selon certaines sources, Amazon serait en train de plancher sur un nouveau projet, baptisé « Transformers ». Ce nouveau smartphone intégrerait de nombreuses fonctionnalités d’IA, tout en bénéficiant de l’assistant vocal domestique de l’entreprise, Alexa.

Cependant, la dernière version de ce dernier, Alexa+, qui mise largement sur l’intelligence artificielle, ne fait pas que des heureux. En effet, l’IA d’Amazon serait non seulement victime d’hallucinations, mais ferait également preuve d’une certaine insolence, selon certains utilisateurs. Face à une concurrence toujours plus féroce de la part de fabricants tels qu’Apple, Samsung ou encore Xiaomi, Amazon va devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre les consommateurs. « Amazon devra donner aux consommateurs une raison convaincante de changer de téléphone ». s’inquiète ainsi Colin Sebastian, analyste chez R.W. Baird.

Il est par ailleurs important de noter que le marché des appareils d’IA est, lui aussi, particulièrement chargé. On pense ici au Rabbit R1, un gadget d’IA capable d’effectuer de nombreuses tâches pour le compte de l’utilisateur. Par ailleurs, une nouvelle version boostée à l’IA de l’assistant vocal d’Apple, Siri, est sur le point de débarquer sur iPhone.

De son côté, Francisco Jeronimo, vice-président data et analytique chez International Data Corporation, se veut nettement plus optimiste. « Amazon pourrait avoir une opportunité », affirme-t-il. Ce dernier explique d’ailleurs qu’Amazon « combine un puissant écosystème de services couvrant le commerce, le contenu, le cloud, ainsi qu’une base d’IA existante avec Alexa ».

Source : reuters


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