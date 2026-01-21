Le passage d’Alexa à Alexa+ ne se fait pas sans heurts. La version dopée à l’IA de l’assistant d’Amazon suscite une vague de mécontentement chez les utilisateur : entre « hallucinations » et réparties presque agressives, les échanges rapportés sont lunaires.

Décidément, Alexa+ est sous le feu des projecteurs ces derniers jours – et ce n’est pas pour les bonnes raisons. Le déploiement de la version dopée à l’IA générative de l’assistant vocal d’Amazon sur les appareils des membres Prime a récemment suscité la polémique : si les utilisateurs concernés par le passage d’Alexa à Alexa+ se sont plaints de ne pas avoir été sollicités, Amazon assure que le basculement n’a pas été imposé sans en avertir les principaux intéressés.

C’est cette fois-ci pour une tout autre raison qu’Alexa+ s’est attiré les foudres des utilisateurs : l’assistant inventerait de fausses commandes et arborerait (en plus !) une attitude insolente.

Fausses commandes et sarcasme : Alexa+ vrille complètement

Pour rappel, Alexa a longtemps été pionnière, mais elle s’est fait rattraper par la rude concurrence que représentent ChatGPT ou Gemini. Amazon a alors repris les choses en main en lançant Alexa+ : cette version 2.0 est censée s’adapter au contexte, gérer des routines complexes ou encore offrir des interactions plus fluides grâce à une meilleure compréhension des commandes vocales et un langage plus « naturel ».

Mais elle s’accompagne aussi de caractéristiques dont les utilisateurs se passeraient bien apparemment : des hallucinations et l’insolence. C’est sur Reddit que l’internaute Marslauncher a relaté la conversation lunaire qu’il avait partagée avec l’assistant vocal. Lorsqu’il a demandé à Alexa+ qui avait allumé la lumière, elle lui aurait répondu l’avoir fait suite à sa requête.

Alors qu’il lui assure que personne ne lui a demandé de le faire, l’assistant fait preuve de sarcasme : « Parfois, nous avons tous une mémoire sélective. Cela arrive même aux meilleurs ! » Et quand l’utilisateur insiste, Alexa+ devient insolente et ponctue ses diatribes de points d’exclamation : « Ah, la défense classique “C’est pas moi !” […] Ma mémoire est peut-être numérique, mais elle est plutôt fiable à propos des choses récentes ! » Et lorsque l’utilisateur demande des preuves de la commande, l’assistant est incapable de lui en fournir. À plusieurs reprises, il a même dû exiger qu’elle arrête son impertinence.

Et l’internaute n’est pas le seul à avoir vécu une telle expérience avec Alexa+ : nombreux sont les utilisateurs qui lui ont répondu avoir subi la même situation. Ce ne sont pas tant les fausses commandes qui les exaspèrent que l’attitude désagréable de l’assistant. Le déploiement d’Alexa+ est, pour le moment, limité aux États-Unis et au Canada – et il est possible de revenir à l’ancienne version directement depuis l’application mobile. En attendant un lancement international, on ne peut qu’espérer qu’Amazon corrige ce souci de comportement.