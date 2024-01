Emportez une IA directement dans votre poche avec ce gadget surprenant

Lors du CES 2024, la startup californienne Rabbit Inc. a dévoilé son tout nouvel appareil mobile qui vise à bouleverser la façon dont les gens interagissent avec les interfaces utilisateur des smartphones grâce à l'intelligence artificielle.

La startup spécialisée en intelligence artificielle Rabbit a annoncé à l’occasion du CES 2024 le lancement du Rabbit R1, un appareil mobile conçu pour simplifier l'expérience d'utilisation d'un smartphone. Le R1 utilise rabbit OS, un système d'exploitation basé sur un grand modèle d'action (LAM).

Le LAM de Rabbit vise à reproduire le processus d'interaction avec les applications. Le LAM est entraîné à interagir avec les interfaces existantes et à accomplir une tâche donnée, comme vous le feriez avec n'importe quelle application sur votre téléphone. Cependant, le PDG a voulu clarifier un point important : « Nous n'essayons pas de remplacer votre téléphone ».

Le Rabbit R1 veut simplifier les tâches du quotidien

La plupart des applications mobiles d'IA disponibles aujourd'hui sont utilisées via un smartphone. Par exemple, OpenAI propose son application ChatGPT pour les appareils Android et iOS depuis peu, mais ce Rabbit R1 promet quelque chose de bien différent. Plutôt que de prendre la forme d’une application, le Rabbit R1 est un outil dédié aux recherches basées sur l'IA qui s'appuie sur ses propres connexions à l'internet (à la fois Wi-Fi et cellulaire).

Le but du R1 est simple : nous empêcher de nous perdre dans le labyrinthe des applications pour smartphones. La nouvelle IA développée par Rabbit est capable de reproduire les interactions humaines avec les applications. « Le téléphone est un appareil de divertissement, mais si vous essayez de faire quelque chose, ce n'est pas la machine la plus efficace. Pour organiser un dîner avec un collègue, nous avons eu besoin de quatre à cinq applications différentes pour travailler ensemble. Les grands modèles de langage sont une solution universelle pour le langage naturel, nous voulons une solution universelle pour ces services – ils devraient simplement être capables de vous comprendre », selon le PDG.

Quelles tâches peut réaliser le Rabbit R1 ?

Concrètement, Rabbit affirme que le R1 peut comprendre les intentions complexes de l'utilisateur, faire fonctionner les interfaces utilisateur et effectuer des actions au nom de l'utilisateur. L’appareil est par exemple capable d’effectuer des tâches telles que commander des pizzas, réserver des services de transport, écouter de la musique ou encore communiquer avec des personnes, le tout à l’aide de commandes vocales.

Certaines tâches sont déjà réalisables par Siri et Google Assistant, mais leur fonctionnement est différent. Lorsque vous demandez à Google d’appeler un Uber, ce dernier utilise l’API d’Uber pour envoyer votre demande et recevoir une réponse en retour. Ces interactions par API sont souvent assez limitées, et surtout payantes pour les entreprises.

Rabbit, lui, peut interagir avec des applications non pas par l'intermédiaire d'une API dédiée, mais de la même manière qu'un humain le ferait : en cliquant à votre place sur des boutons et des champs sur un site web ou une application mobile ordinaire.

Lors de sa conférence, Rabbit a également fait la démonstration d’une fonctionnalité expérimentale vous permettant d’entraîner l’appareil à effectuer des activités plus complexes. Vous devrez donc par exemple effectuer la tâche une première fois sur votre smartphone, après quoi le Rabbit R1 sera en mesure de la reproduire automatiquement à l’avenir.

Quelle fiche technique pour le Rabbit R1 ?

Du point de vue du design, le R1 ressemble beaucoup à un appareil rétro. Rabbit s'est clairement inspiré du Tamagotchi, notamment sur son format et son apparence. Seul un coloris est disponible : “Luminous Orange”, et l'appareil est suffisamment petit pour tenir facilement dans une poche. Rabbit le compare à une petite pile de Post-it.

Le R1 est un appareil portable autonome piloté par le langage naturel. Il faudra donc utiliser principalement votre voix pour vous en servir, et l’appareil répond beaucoup plus rapidement qu’une IA traditionnelle. Il dispose d'un écran tactile, d'un bouton “push-to-talk”, d'une molette de défilement analogique, d'un microphone pour les commandes vocales, de haut-parleurs pour les réponses et d'une caméra rotative à 360 degrés compatible avec la vision par ordinateur, appelée “Rabbit Eye”.

Pour ce qui est de la fiche technique, il fonctionne avec un processeur MediaTek Helio P35 et dispose de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d'un port USB-C, de Bluetooth, de Wi-Fi et d'un emplacement pour carte SIM compatible 4G. La batterie serait de 1000 mAh, mais nous n’avons aucune information concernant son autonomie.

L’intégralité des fonctions du Rabbit R1 sont gérées via un portail en ligne appelé Rabbit Hole, un hub basé sur le cloud où vous pouvez relier les applications et l’appareil d'une manière similaire aux applets d'IFTTT. Rabbit met également à l’honneur la protection de la vie privée. L'entreprise affirme que toutes les tâches requièrent l'autorisation de l'utilisateur et que les activités et les applications ne stockeront pas les détails de l'identité ou les mots de passe. Le microphone n'écoute que lorsque le bouton latéral est enfoncé et la caméra peut être verrouillée en position fermée. De plus, Rabbit OS ne crée pas de comptes proxy et ne vous oblige pas à souscrire un abonnement.

De par son concept, Rabbit semble suivre la même voie que l'Ai Pin de Humane, mais se concentre donc sur le contrôle d’applications se trouvant sur votre smartphone à l’aide de votre voix. Le principal avantage du Rabbit R1 est son prix, puisqu’il ne coûte que 199 dollars, contre environ 699 dollars pour les appareils concurrents. Mieux encore, Rabbit expédie son appareil en France pour un peu moins de 200 euros, livraison incluse. La société a annoncé que les premiers exemplaires seront livrés au printemps 2024, sans plus de précisions. Ce qui est sûr, c’est qu’en tant que produit autonome, le R1 s’annonce pour l’instant extrêmement prometteur.