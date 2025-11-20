Vite, le Nothing Phone (3a) passe à petit prix pour le Black Friday : c’est un excellent prix !

La marque Nothing a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des smartphones en proposant des modèles au look décalé et aux caractéristiques avancées pour un prix abordable. Amazon lance son Black Friday et affiche le Nothing Phone (3a) à prix sacrifié. Vous pouvez vous l’offrir à 273 € au lieu de 349 € !

Les amateurs de bons plans le savent, c’est souvent au mois de novembre que vous trouverez les plus belles promotions. Avec le Black Friday, les offres sur les produits high-tech se bousculent. Et cette année, Amazon a pris de l’avance en dévoilant dès à présent ses prix cassés et le Nothing Phone (3a) n’y échappe pas. Si vous cherchez un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour craquer !

Sorti cette année au prix de 349 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Nothing Phone (3a) est actuellement proposé à 273 €. Vous trouverez difficilement un smartphone avec d’aussi bonnes caractéristiques à un prix aussi bas ! Ne tardez pas pour en profiter.

Le Nothing Phone (3a) : petit prix mais fiche technique musclée !

Ne vous fiez pas à son prix pour le juger, le Nothing Phone (3a) est un smartphone qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques. Sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 couplé à 8 Go de RAM ainsi qu’un espace de stockage de 128 Go. C’est un modèle équilibré, capable de faire tourner les applications, même les plus gourmandes, pour vous offrir une expérience fluide.

Pour la dalle, on retrouve un bel écran AMOLED de 6,77 pouces qui profite d’une définition en Full HD+ (1080 x 2392 pixels). Avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et sa luminosité de 1300 nits, vous profitez de contenus contrastées, même à l’extérieur en plein soleil.

Côté photo, le Nothing Phone (3a) n’est pas en reste. À l’arrière, il embarque un capteur principal de 50 MP accompagné d’un téléobjectif de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, la caméra de 32 MP vous assure des selfies d’excellente qualité. Enfin, la batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 50W vous offre une autonomie confortable. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Nothing Phone (3a) ici.