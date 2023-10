Apple dévoile les MacBook Pro et l’iMac avec les puces M3, est-ce suffisant pour faire trembler les PC Windows ?

Apple vient de lancer 3 nouveaux ordinateurs, un iMac et deux MacBook Pro beaucoup plus puissants que la génération précédente. Les changements sont assez discrets, mais c’est surtout la partie graphique qui est à l’honneur cette année.

L’événement « Scary Fast » a été l’occasion pour Apple de lever le voile sur trois nouveaux ordinateurs, un iMac et deux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cela faisait maintenant plus de 2 ans qu’Apple avait lancé son iMac M1 coloré, et il était donc temps pour l’entreprise de renouveler la série.

Cependant, les MacBook Pro précédents n’avaient été lancés qu’en début d’année, donc il est finalement assez étonnant de voir Apple dévoiler une nouvelle génération aussi rapidement. Les améliorations ne sont donc pas aussi nombreuses que pour l’iMac.

Les MacBook Pro deviennent encore plus rapides

Alors que les précédentes générations de MacBook Pro 14 pouces avaient droit à des puces Pro dans leur configuration de base, on retrouve désormais une simple puce M3 sur le modèle le moins cher. Il existe également les configurations haut de gamme habituelles avec les nouvelles M3 Pro et M3 Max, disponibles en 14 et 16 pouces.

Apple annonce que les modèles MacBook Pro M3 Max de 14 et 16 pouces offrent des vitesses jusqu'à 2,5 fois supérieures à celles du MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max, et jusqu'à 11 fois supérieures à celles du MacBook Pro Intel le plus rapide.

En ce qui concerne l’autonomie, il faudra cette fois-ci miser jusqu’à 22 heures d’endurance pour le modèle M3 Pro de 16 pouces, mais Apple annonce jusqu’à 11 heures d’autonomie supplémentaires par rapport à la génération précédente dans certaines tâches. Évidemment, le modèle M3 Max offre une autonomie légèrement inférieure en raison de ses cœurs de GPU plus exigeants.

On retrouve toujours le même écran mini-LED, mais celui-ci offre désormais une luminosité de 600 nits pour les contenus SDR, soit une amélioration de 20 % par rapport aux modèles précédents. Les ordinateurs conservent le même système de haut-parleurs, des ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un port MagSafe pour la recharge.

Si le design reste identique à celui de leurs prédécesseurs, les nouveaux ordinateurs équipés de la puce M3 Pro et M3 Max arriveront dans un tout nouveau coloris : Space Black. Apple affirme que la “chimie révolutionnaire” formant un joint d'anodisation réduit considérablement les traces de doigts. Les modèles M3 Pro et M3 Max sont également disponibles en argent, et le modèle M3 de 14 pouces est disponible en Argent et en Space Gray.

En ce qui concerne les tarifs, il y a une très bonne nouvelle, puisque le MacBook Pro de 14 pouces débute désormais à « seulement » 1999 euros avec une puce M3, contre 2399 euros pour l’ancien modèle avec une puce M3 Pro. Cette réduction a entraîné la disparition de l’ancien MacBook Pro de 13 pouces, qui était proposé à 1599 euros avec une puce M2.

De son côté, le MacBook Pro de 16 pouces est toujours disponible à partir de 2999 euros avec une puce M3 Pro, mais les prix augmentent cette fois-ci beaucoup plus vite pour les configurations plus puissantes. Avec M3 Max, MacBook Pro peut désormais prendre en charge jusqu'à 128 Go de RAM, ce qui fera significativement augmenter la facture.

Les précommandes commencent aujourd'hui et les modèles M3 Pro seront disponibles le 7 novembre. Les modèles M3 Max prendront un peu plus de temps à être expédiés et devraient arriver dans le courant du mois de novembre.

L’iMac a droit à une nouvelle puce M3

Apple s’est cette fois-ci contenté de faire des changements sous le capot, plutôt que de venir modifier l’apparence de ses iMac de 24 pouces. Il conserve son profil mince de 11,5 mm, sa palette de sept couleurs éclatantes (vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent), ainsi que ses bordures et son “menton” qui a été beaucoup critiqué. La caméra 1080p, les haut-parleurs de haute qualité, les microphones, la configuration des ports USB et le superbe écran Retina 4,5K restent également intacts.

Sans surprise, l’iMac arrive désormais avec une puce M3, qui remplace l’ancienne puce M1. Pouvant prendre en charge jusqu'à 24 Go de RAM et 2 To d'espace de stockage, cette machine est prête à offrir une expérience informatique tout-en-un nettement plus rapide et plus efficace. Pour ceux qui sont toujours sur un iMac avec une puce Intel, Apple indique que le nouveau modèle est jusqu'à 2,5 fois plus rapide que les précédents modèles de 27 pouces et 4,5 fois plus rapide que les précédents modèles de 21,5 pouces.

Apple note que les applications de productivité telles que Safari et Microsoft Excel devraient s'exécuter jusqu'à 30 % plus rapidement, ce qui permettra aux utilisateurs d'effectuer leurs tâches en toute fluidité. Pour les créateurs et les passionnés de multimédia, la puce M3 permet à l'iMac de gérer jusqu'à 12 flux vidéo 4K, et Adobe Photoshop devrait traiter les photos jusqu'à deux fois plus vite. En outre, l'iMac M3 prend désormais en charge le Wi-Fi 6E, comme les iPhone 15 Pro.

Enfin, on peut relever que le socle de l'iMac est désormais constitué à 100 % d'aluminium recyclé, ce qui contribue à un processus de fabrication plus écologique. À l'intérieur, l'iMac intègre des aimants en terres rares recyclés, des soudures à l'étain recyclé et un placage en or 100 % recyclé dans les circuits imprimés.

Malheureusement, ces quelques améliorations vont entraîner une hausse des tarifs. Il faudra désormais débourser 1599 euros pour l’iMac M3 de base avec 256 Go de stockage, contre 1549 euros précédemment. Deux autres configurations avec plus de cœurs et plus de stockage sont disponibles à 1829 euros et 2059 euros, respectivement. L’iMac M3 est dès à présent disponible à la vente.