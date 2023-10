Apple lance les processeurs M3, M3 Pro et M3 Max, de véritables bêtes de compétition

De nouvelles puces M3 signées Apple viennent d’arriver sur le marché, et promettent déjà de faire trembler la concurrence. Elles équipent le nouvel iMac 24 pouces et les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Moins d’un an après avoir complété son catalogue de puces M2, Apple vient de lancer à l’occasion de son événement « Scary Fast » une toute nouvelle série de processeurs, les M3, qui équipent déjà ses nouveaux ordinateurs MacBook Pro et iMac de nouvelle génération. La série est pour l’instant composée de 3 puces, la M3, la M3 Pro et la M3 Max, mais on s’attend à l’arrivée ultérieure d’une version M3 Ultra dans un prochain Mac Studio.

La principale nouveauté de cette génération est la finesse de gravure, qui passe de 5 nm sur les puces M2 à seulement 3 nm, comme l’A17 Pro des iPhone 15 Pro. Il s’agit donc des premiers processeurs pour ordinateurs à bénéficier de cette technologie, qui leur permet non seulement d’être plus puissants, mais aussi toujours plus économes en énergie.

Les puces M3 utilisent toujours plus de cœurs pour plus de puissance

Le M3 de base est doté d'un processeur 8 coeurs, composé de quatre cœurs haute performance et de quatre cœurs à faible consommation d'énergie. Apple affirme que ce processeur est jusqu'à 35 % plus rapide que le M1. Bien qu'il n'y ait pas de comparaison directe avec le M2, le fait qu'Apple ait déjà annoncé une augmentation de 18 % des performances du processeur par rapport au M1 pour le M2 permet de situer le contexte. Le M3 est également équipé d'un GPU à 10 cœurs doté d'une architecture de nouvelle génération, qui serait 65 % plus rapide que le M1 en termes de performances graphiques. Il prend en charge jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et peut accueillir un écran externe en plus des écrans intégrés aux iMac et MacBook.

Le M3 Pro, quant à lui, présente une configuration raffinée du processeur à 12 cœurs, dont six cœurs à haute performance et six cœurs à faible consommation d'énergie. En outre, il est doté d'un GPU à 18 cœurs qui surpasse le M1 Pro de 40 %. Apple affirme que les performances du processeur sont 30 % plus rapides que celles du M1 Pro pour les tâches à un seul fil. Le M3 Pro prend en charge jusqu'à 36 Go de mémoire unifiée.

Le M3 Max va encore plus loin en proposant un GPU à 16 cœurs avec 12 cœurs haute performance et quatre cœurs à faible consommation, ainsi qu'un GPU à 40 cœurs qui serait 50 % plus rapide que le M1 Max. Cette variante peut prendre en charge jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Apple revendique une augmentation de 80 % des performances du GPU par rapport au M1 Max, ce qui constitue une amélioration substantielle. Cela est d'autant plus remarquable qu'Apple avait précédemment déclaré que le M2 Max était jusqu'à 30 % plus rapide que le M1 Max pour les graphiques.

Les puces M3 arrivent avec du ray-tracing

Vous l’aurez compris, les puces M3 sont clairement tournées vers les améliorations graphiques. Elles arrivent désormais avec des fonctions matérielles de ray tracing et de mesh shading, ce qui constitue une première pour Apple Silicon.

Apple introduit également une nouvelle fonctionnalité : la mise en cache dynamique. Cette fonction alloue dynamiquement la mémoire au niveau matériel, en fonction des besoins précis de chaque tâche utilisant le GPU. Apple affirme qu'il s'agit d'une première dans l'industrie et qu'elle n'exige pas des développeurs qu'ils procèdent à des adaptations spécifiques, car elle fonctionne de manière transparente et automatique.

Enfin, notons que les nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max d'Apple sont dotées d'un moteur neuronal amélioré pour des modèles d'apprentissage automatique accélérés. Pour la première fois, elles intègrent également un décodeur AV1, permettant une lecture plus économe en énergie des contenus AV1.