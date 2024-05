NordVPN vous rembourse jusqu’à 5000 € si vous vous faites arnaquer en ligne

NordVPN renforce ses offres en lançant une nouvelle assurance Cyber-risques. Vous pouvez désormais vous faire rembourser jusqu’à 5000 € en cas d’arnaque ou d’achat en ligne frauduleux. Et pour les French Days, NordVPN propose une réduction allant jusqu'à 73% sur ses différentes formules.

NordVPN étoffe régulièrement ses offres en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux avantages. Le dernier en date est une assurance Cyber-risques dont bénéficient tous les utilisateurs ayant souscrit à la formule Ultime du VPN.

Comme vous le savez sûrement, NordVPN propose 3 formules selon les besoins des utilisateurs. Celle de base intègre le VPN sécurisé qu'on ne présente plus. Ensuite, selon vos exigences en termes de cybersécurité, vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités en souscrivant à la formule « Avancée » ou « Ultime ». C’est justement la dernière qui permet désormais de profiter d'une assurance contre les escroqueries en ligne.

Jusqu’à 5000 € remboursés en cas d’arnaque

NordVPN promet ainsi vous rembourser jusqu’à 5000 € si vous transférez des fonds à personnes malveillantes en ligne.

« Si vous avez envoyé de l'argent en répondant à un SMS, un e-mail ou un appel téléphonique frauduleux, cette assurance vous permettra de recevoir jusqu'à 5 000 € pour les fonds transférés », explique notamment l'entreprise.

Cette assurance concerne aussi les produits que vous achetez, mais qui ne vous sont jamais livrés parce que les vendeurs se sont révélés frauduleux… Si NordVPN lance un tel service, c’est qu’il compte sur l’efficacité de sa protection contre le phishing et autres menaces qui peuvent coûter cher aux internautes.

L’option est disponible uniquement pour les clients ayant souscrit à la formule Ultime de NordVPN. Celle-ci fait en ce moment l’objet d’une réduction de 73% pour l’abonnement de 2 ans. Facturée près de 25 € par mois en temps normal, cette formule est disponible en ce moment à 6,49 € par mois (pour 2 ans + 3 mois offerts).

Notez qu’il existe d’autres formules chez NordVPN. L’abonnement Avancé est facturé 3,99 € par mois pour deux ans. Celui-ci inclut d'autres avantages en plus du VPN. Il y a notamment une protection anti-malware, un bloqueur de suivi et de publicités, un gestionnaire de mots de passe ou encore 1 To de stockage cloud chiffré. Tous ces avantages sont également inclus à l’offre Ultime, en plus de la garantie assurance.