MacBook Air 13″ M2 : jusqu’à 350 € de réduction sur l’ordinateur Apple

Le MacBook Air avec sa puce M2 fait l'objet d'une belle offre promotionnelle sur le site Boulanger. Le site marchand français vous donne en effet la possibilité d'avoir le modèle 2022 de l'ordinateur Apple avec une réduction maximale de 350 euros.

En ce mois de mars 2024, un ordinateur Apple est mis en avant par Boulanger. Sur son site e-commerce, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech effectue une remise immédiate de 200 euros pour l'achat du MacBook Air avec M2.

Grâce à cette réduction, le laptop de la marque à la Pomme disponible dans sa version 256 Go passe ainsi de 1299 euros à 1099 euros. En plus de la remise, le MacBook Air M2 est éligible à un bonus de reprise de 150 euros, à condition de rendre un ancien ordinateur fonctionnel ou non. Au total, l'Apple MacBook Air avec M2 revient à 949 euros.

Considéré comme le successeur du MacBook Air de 2020, le modèle 2022 du MacBook Air 2022 est doté d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une définition de 2560 x 1664 pixels. L'ordinateur portable d'Apple dispose de la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et lee Neural Engine 16 cœurs. On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh assurant une autonomie maximale de 15 heures de navigation web sans fil, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours consulter notre article lié au test de l'Apple MacBook Air M2.