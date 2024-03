Jusqu’à 600 € de remise sur le nouveau MacBook Pro M3 chez Fnac Darty

Le nouveau MacBook Pro équipé d'une puce M3/Pro/Max est en promotion chez Fnac Darty dans le cadre d'une opération de Ventes Flash. Le groupe propose jusqu'à 600 € de remise sur l'ordinateur Apple. L' iMac M3 de 24″ ainsi que les MAC Mini M2 font aussi l'objet de réductions intéressantes en ce moment.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CES OFFRES SUR FNAC

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CES OFFRES SUR DARTY

La troisième génération des puces Apple Silicon a été présentée fin 2023 avec dans la foulée les nouveaux MacBook Pro de 14″ et 16″ avec des puces de la série M3. Si vous envisagez d'acheter le nouveau MacBook professionnel d'Apple, la Fnac et Darty proposent en ce moment des réductions importantes sur certaines de ses variantes.

MacBook Pro 14 et 16 pouces : des réductions de plusieurs centaines d'euros sur les modèles M3/Pro/Max

Pour ceux qui ont besoin d'une quantité confortable de RAM et de stockage, cette promotion porte justement sur des configurations avancées du MacBook Pro M3. Le modèle de base disposant d'une puce M3, de 24 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 2 To est ainsi disponible à 2889 € au lieu de 3149 €, ce qui équivaut à une réduction de 260 €.

Et si vous souhaitez revendre un ancien MacBook, la Fnac et Darty proposent en ce moment un bonus de reprise de 150 € en plus de la valeur de rachat de votre ordinateur Apple. Cela porte la réduction à 410 € pour le MacBook Pro M3 de 14 pouces cité précédemment.

Plusieurs autres configurations sont en promotion, avec des réductions allant jusqu'à 465 € sans le bonus de reprise ou jusqu'à 615 € avec le bonus.

Si vous êtes plus porté vers le fixe, il y a aussi le nouvel iMac 24″ avec puce M3 qui est en promotion dans sa version avec 16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD. Il fait l'objet d'une réduction de 210 €, passant de 2979 € à 2 769 €.

Enfin, Fnac Darty casse aussi le prix du Mac Mini avec une puce M2 dans différentes configurations. Notez que cette promotion sur des produits Apple est valable pour quelques jours seulement. Elle prendra fin le jeudi 4 avril 2024 à 23h59.