Logitech Lift : la souris ergonomique verticale passe à petit prix, profitez-en !

Vous cherchez une souris ergonomique verticale pour optimiser votre travail sur ordinateur ? L’excellente Logitech Lift est actuellement en promotion sur Amazon ! Normalement en vente à 79,99 €, elle est actuellement affichée à 37,99 €. C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix.

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Les souris ergonomiques ont spécialement été conçues pour vous apporter un confort optimal. Elles sont en effet adaptées à votre posture naturelle.

Vous cherchez un modèle vertical qui vous offre une prise en main agréable ? La souris sans fil Logitech Lift est actuellement en promotion sur Amazon. Habituellement en vente à 79,99 €, elle se retrouve à 37,99 € seulement, ce qui représente une chute de prix impressionnante de plus de 50% ! N’attendez pas que son prix remonte pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques de la Logitech Lift ?

La Logitech Lift est une souris sans fil ergonomique verticale. Cela signifie donc qu’elle a été étudiée pour vous offrir un confort optimal d’utilisation. En effet, elle dispose d’un angle à 57 degrés, ce qui permet de relever votre poignet et de soulager la pression. C’est donc parfait pour travailler toute la journée sur ordinateur sans générer des raideurs au niveau de l’avant-bras.

Ce modèle conçu essentiellement pour les droitiers et les petites et moyennes mains, dispose également d’un emplacement pour le pouce. La Logitech Lift est par ailleurs doté de boutons personnalisables, des clics silencieux et d’une molette SmartWheel qui vous permet d’avoir un défilement fluide. Grâce à son capteur optique de 4000 DPI ajustable, vous profitez de mouvements précis.

Compatible avec Windows, macOS, Chrome OS, Linux et Android, vous pouvez l’utiliser en Bluetooth Low Energy ou via le récepteur USB Logi Bolt inclus. Il dispose d’une portée maximale de 10 mètres et d’une autonomie de 24 mois.