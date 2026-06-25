La souris gaming Logitech G502 Hero passe est à 28 € seulement, mais il va falloir faire vite !

Les bons plans continuent sur Amazon, et c’est maintenant au tour de la souris gaming Logitech G502 Hero d’être à prix cassé. Vous pouvez ainsi l’avoir à 28,49 € alors qu’elle est toujours en vente à 69,99 € sue le site officiel de Logitech. Mais attention, la fin des offres Prime approche… 

Logitech G502

Du mardi 23 au et vendredi 26 juin 2026, Amazon organise son Prime Day. Durant ce court évènement, les abonnés Prime peuvent profiter d’offres souvent plus intéressantes que celles des soldes. Vous n’êtes pas encore abonné ? Vous pouvez dès à présent accéder aux nombreux avantages en profitant simplement des 30 jours d’essai gratuit offert par Amazon.

La Logitech G502 Hero est une référence dans l’univers gaming. Cette souris filaire personnalisable est en effet précise et ultra fiable. Alors qu’elle était proposée à 89,99 € à sa sortie, vous pouvez actuellement l’avoir en promotion à 69,99 € sur le site officiel de la marque. Mais durant le Prime Day, Amazon va plus loin. Le géant du e-commerce la brade à 28,49 € seulement !

Logitech G502 Hero : la référence des souris gaming est à petit prix pour les soldes !

On le comprend très vite à son look, la Logitech G502 Hero a été conçue pour les gamers. Cette souris au design affirmé dispose d’un éclairage RVB entièrement configurable ainsi que de 11 boutons personnalisables. Vous pouvez donc créer des raccourcis sur mesure en fonction de vos habitudes. Cette souris filaire est également équipée d’une molette avec un défilement ultra-rapide double mode.

La Logitech G502 Hero fonctionne par ailleurs avec un capteur HERO 25K qui vous offre une précision allant jusqu’à 25 600 PPP, ce qui est utile pour des situations nécessitant une fiabilité accrue.

Pour un confort optimal, la Logitech G502 Hero est fournie avec cinq poids de 3,6 g. Vous pouvez ainsi ajuster la glisse de votre souris en les répartissant librement de manière à obtenir les sensations recherchées lors de vos parties de jeu.


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