Logitech MX Keys S Combo : le pack complet avec un clavier rétroéclairé, une souris et un repose-poignets passe à petit prix !

Les chutes de prix sont de retour sur Amazon. À quelques heures du Prime Day, le géant du e-commerce brade de nombreux produits durant des ventes flash. Le pack Logitech MX Keys S Combo contenant un clavier rétroéclairé sans fil MX Keys S, une souris sans fil MX Master 3S et un repose-poignets est affiché à 149 € au lieu de 219 €. C’est un prix cassé !

Logitech MX Keys S Combo

Du 23 au 26 juin 2026, Amazon organise le Prime Day en parallèle des soldes. Et comme souvent, les offres promettent d’être particulièrement intéressantes durant ce court évènement. Cette année, le géant du e-commerce dévoile des promotions en avant-première. Si vous souhaitez acheter de nouveaux équipements informatiques, c’est le bon moment pour sauter le pas !

Le Logitech MX Keys S Combo comprenant un clavier sans fil, une souris Logitech MX Master 3S et même un repose-poignets est actuellement à prix cassé. Habituellement en vente à 219 €, ce pack complet passe à 149 € seulement pour la version compatible avec Windows/Linux/Chrome/Mac. C’est un excellent prix !

Le pack Logitech MX Keys S combo passe à prix cassé juste avant le Prime Day !

Le pack Logitech MX Keys S Combo a été pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. En effet, il est constitué d’un clavier rétroéclairé sans fil MX Keys S qui offre une frappe discrète et silencieuse, d’une souris Logitech MX Master 3S ergonomique et précise, et d’un repose-poignets pour un confort optimal.

Grâce à son format compact, le clavier sans fil peut s’utiliser aussi bien chez vous qu’en déplacement. D’ailleurs, il ne pèse que 810 grammes, ce qui le rend facile à transporter. Il est doté de touches concaves et rétroéclairées pour une précision accrue. Malgré ses dimensions réduites, ce modèle est doté d’un pavé numérique qui apporte un véritable gain de praticité pour la saisie intensive de données et les tâches nécessitant de nombreux calculs.

Côté endurance, le Logitech MX Keys S peut fonctionner jusqu’à 10 jours avec le rétroéclairage activé et jusqu’à 5 mois lorsqu’il est désactivé. Avec son système de rétroéclairage intelligent, vous économisez de la batterie pour une utilisation prolongée puisque le clavier est capable de détecter la présence des mains et d’adapter automatiquement l’intensité lumineuse à l’environnement.

Dans ce pack, vous avez aussi une souris Logitech MX Master 3S qui est ergonomique, confortable à utiliser et très précise. Elle est dotée d’un capteur laser capable d’atteindre une sensibilité de 8000 DPI et fonctionne sur de nombreuses surfaces, y compris le verre. Enfin, elle dispose d’une portée sans fil de 10 mètres.


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