Vous pouvez vivre dans ce PC géant, mais attention à la chaleur

Une créatrice de contenu a fabriqué un PC dans lequel vous pouvez entrer physiquement, sans vous sentir oppressé. Et il fonctionne, en quelque sorte. Tour d'horizon de ce projet hors du commun.

PC géant
Crédits : Soda Baka

Des ordinateurs atypiques, ce n'est pas ça qui manque. Généralement, les constructeurs se contentent de mettre les meilleurs composants du moment dans un boitier et de vendre la machine à prix d'or. Mais cela reste des PC “classiques”. Maintenant imaginez-en un dans lequel vous pourriez entrer physiquement. Un PC géant, mais qui n'oublie rien. Processeur, carte graphique, RAM, alimentation, ventilateurs et lumières RGB : tout est à l'échelle.

Voilà ce qu'a conçu la vidéaste Soda Baka. La photo d'illustration de cet article parle d'elle-même. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'une “simple” reproduction statique. Les ventilateurs tournent et un sauna intégré simule la chaleur dégagé par l'appareil. À l'intérieur, on atteint vite les 38° Celsius, voir plus. Mais comme dans un vrai PC, le système de refroidissement est là pour réguler le tout. Il prend ici la forme d'une climatisation faisant redescendre la température à 25° environ. Bien plus supportable.

Elle fabrique un PC géant “fonctionnel” avec climatisation

Les composants à taille humaine sont tous faux, bien que fidèles à leur version d'origine. Soda Baka estime que si les barrettes de mémoire étaient fonctionnelles, le PC aurait l'équivalent de 18 000 Go de RAM. Le petit plus : un vrai PC caché dans le grand, avec un bureau pour s'installer devant et travailler ou lancer son jeu préféré. Utiliser un PC dans un PC n'est pas une expérience accessible à tout le monde.

Lire aussi – Ce PC équipé de 7 RTX 4090 coûte près de 29 000 euros, mais pour quoi faire ?

Notez enfin la la mention “RTX 6090” qui devrait rester une vue de l'esprit pendant de nombreux mois. En effet, Nvidia pourrait faire l'impasse sur sa nouvelle génération de cartes graphiques de jeu en 2026 et attendre 2027 pour les sortir. À moins que la vidéaste sache quelque chose à ce sujet et qu'elle ait voulu nous partager l'information l'air de rien ? Tout est possible quand on a la folie des grandeurs.

Source : Bilibili


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