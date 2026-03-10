Bon plan Logitech MX Keys S Plus : le clavier sans fil avec son repose poignets passe à prix sacrifié, vite !

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S est de retour à petit prix et, cette fois, il est proposé dans un pack avec un repose poignet. Normalement en vente à 129,99 €, la Fnac vous offre actuellement la possibilité de vous équiper pour seulement 89,99 € ! C’est un super prix !

Si vous cherchez un clavier sans fil à la fois agréable à utiliser, facilement transportable et avec une bonne autonomie, ce bon plan devrait vous plaire. Le Logitech MX Keys S a été pensé pour les utilisateurs exigeants. Grâce à ses touches concaves qui épousent parfaitement la forme de vos doigts, il est à la fois précis et confortable pour de longues sessions de travail. Habituellement en vente à 129,99 € avec le repose poignets inclus, vous pouvez actuellement le trouver sur la Fnac à seulement 89,99 €.

Si vous ne souhaitez pas le repose poignets, Amazon propose la version avec le clavier seul à 79,99 € sachant qu’il est toujours en vente à 119,99 € sur le site officiel de Logitech. C’est donc un excellent prix pour l’un des meilleurs claviers bureautiques du marché !

Logitech MX Keys S Plus : la référence des claviers bureautiques est à prix mini !

Compatible avec Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android, le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil qui s’adapte à toutes les situations. Il dispose d’une batterie de 1500 mAh qui vous donne la possibilité de l’utiliser durant 10 jours avec le rétroéclairage activé, et jusqu’à 5 mois en mode éco, sans le rétroéclairage. De plus, comme le rétroéclairage ne s’active qu’à l’approche de vos mains et que la luminosité s’adapte à votre environnement, vous économisez de la batterie.

Le Logitech MX Keys S a ailleurs été conçu pour vous offrir une expérience agréable. Ses touches concaves sont silencieuses et très réactives. La frappe est donc fluide et précise. Malgré son format compact, ce clavier Bluetooth est doté d’un pavé numérique. C’est un atout de taille qui vous permet de ré »laisser plus simplement vos tâches bureautiques et comptables.

Enfin, le MX Keys S peut être connecté simultanément à trois appareils. Vous pouvez basculer d’un appareil à l’autre à l’aide d’un simple bouton. Il dispose d’une portée qui peut atteindre 10 mètres.