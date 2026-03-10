Bon plan Logitech MX Keys S Plus : le clavier sans fil avec son repose poignets passe à prix sacrifié, vite !

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S est de retour à petit prix et, cette fois, il est proposé dans un pack avec un repose poignet. Normalement en vente à 129,99 €, la Fnac vous offre actuellement la possibilité de vous équiper pour seulement 89,99 € ! C’est un super prix !

clavier Logitech MX Keys S Plus et repose-poignets

Si vous cherchez un clavier sans fil à la fois agréable à utiliser, facilement transportable et avec une bonne autonomie, ce bon plan devrait vous plaire. Le Logitech MX Keys S a été pensé pour les utilisateurs exigeants. Grâce à ses touches concaves qui épousent parfaitement la forme de vos doigts, il est à la fois précis et confortable pour de longues sessions de travail. Habituellement en vente à 129,99 € avec le repose poignets inclus, vous pouvez actuellement le trouver sur la Fnac à seulement 89,99 €.

Si vous ne souhaitez pas le repose poignets, Amazon propose la version avec le clavier seul à 79,99 € sachant qu’il est toujours en vente à 119,99 € sur le site officiel de Logitech. C’est donc un excellent prix pour l’un des meilleurs claviers bureautiques du marché !

Logitech MX Keys S Plus : la référence des claviers bureautiques est à prix mini !

Compatible avec Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android, le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil qui s’adapte à toutes les situations. Il dispose d’une batterie de 1500 mAh qui vous donne la possibilité de l’utiliser durant 10 jours avec le rétroéclairage activé, et jusqu’à 5 mois en mode éco, sans le rétroéclairage. De plus, comme le rétroéclairage ne s’active qu’à l’approche de vos mains et que la luminosité s’adapte à votre environnement, vous économisez de la batterie.

Le Logitech MX Keys S a ailleurs été conçu pour vous offrir une expérience agréable. Ses touches concaves sont silencieuses et très réactives. La frappe est donc fluide et précise. Malgré son format compact, ce clavier Bluetooth est doté d’un pavé numérique. C’est un atout de taille qui vous permet de ré »laisser plus simplement vos tâches bureautiques et comptables.

Enfin, le MX Keys S peut être connecté simultanément à trois appareils. Vous pouvez basculer d’un appareil à l’autre à l’aide d’un simple bouton. Il dispose d’une portée qui peut atteindre 10 mètres.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Windows 11 : ce nouveau Planificateur de tâches donne un sérieux coup lifting au système (spoiler : on l’a testé, on l’a adoré)

Le Planificateur des tâches fait partie de ces fonctionnalités de Windows qui aurait bien besoin d’un ravalement de façade. Un développeur indépendant vient justement de coiffer Microsoft au poteau en…

Le MacBook Neo d’Apple provoque un choc inattendu chez les fabricants de PC

Apple s’attaque désormais à un segment longtemps dominé par les fabricants de PC. Avec le MacBook Neo, la marque propose un ordinateur portable plus abordable que d’habitude. Ce lancement pousse…

PC

Proton VPN renforce sa protection contre les malwares et les traqueurs : jusqu’à six fois plus efficace

Proton VPN vient de mettre à jour l’une de ses fonctionnalités phares : NetShield. Directement intégré au VPN, ce bloqueur de publicités, de malwares et de traqueurs est désormais jusqu’à…

Test Bluetti Elite 300 : la station d’énergie portable haute capacité et compacte

Décidemment Bluetti est sur tous les fronts. Après le Charger 2 testé récemment, voici une toute nouvelle station d’énergie de la série Elite : l’Elite 300. Au programme, une capacité…

Bouygues Telecom veut augmenter le prix de tous ses abonnements Bbox chaque année, pour suivre l’inflation

Bouygues Telecom pourrait bouleverser le paysage des télécoms en France en adaptant le prix de ses abonnements Bbox tous les ans en fonction de l’inflation. Anciens comme nouveaux clients seraient…

Pourquoi porter un sac à dos quand ce robot peut vous transformer en mulet ?

Les robots capables d’aider les humains à porter des charges se multiplient. Des ingénieurs chinois ont imaginé une approche originale inspirée des centaures de la mythologie. Le dispositif ajoute deux…

Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

La première mise à jour déployée par Samsung pour ses Galaxy S26 supprime justement l’une des nouveautés dont bénéficient les smartphones. Mais cette disparition ne serait que temporaire, le temps…

Dreame L10s Pro Gen 3 : le robot aspirateur laveur chute à moins de 200 € pendant les offres de Printemps Amazon

Pourquoi s’embêter à passer l’aspirateur et la serpillère quand un robot peut le faire à votre place ? Vous pensez que ce type de produit est trop cher et donc…

Galaxy Buds4 et Buds4 Pro : ce code promo fait chuter le prix des nouveaux écouteurs Samsung !

Ils viennent tout juste d’être dévoilés par Samsung et ils sont déjà en promotion ! Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro renouvellent complètement la gamme d’écouteurs premium de Samsung avec…

MG présente un SUV électrique nouvelle génération avec batterie semi-solide

Les constructeurs automobiles cherchent à améliorer les batteries des voitures électriques. MG franchit une nouvelle étape avec un SUV équipé d’une batterie semi-solide. Cette technologie promet des véhicules plus sûrs…