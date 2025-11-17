Black friday Logitech MX Keys S Plus : grosse chute de prix sur le clavier sans fil avec son repose poignet, vite !

Cette année, le Black Friday a pris de l’avance et de nombreuses offres sont déjà disponibles. C’est le bon moment pour acheter un nouveau clavier ! Amazon propose actuellement le Logitech MX Keys S et son repose poignet à 79,99 € au lieu de 129,99 €. C’est un excellent prix !

Le mois du Black Friday a commencé et, comme chaque année, il s’accompagne de promotions exceptionnelles. Les amateurs de bons plans le savent, c’est le bon moment pour faire ses achats ! Si vous cherchez un bon clavier à prix réduit, Amazon affiche une belle offre sur le Logitech MX Keys S.

Habituellement en vente au prix conseillé de 129,99 €, vous pouvez vous l’offrir à 79,99 € seulement avec son repose poignet. Ce clavier sans fil compatible avec les systèmes d'exploitation Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux, iOS et Android est l’un des meilleurs modèles disponibles sur le marché. Profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques du Logitech MX Keys S Plus ?

Le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil qui a été spécialement pensé pour vous offrir une utilisation fluide. Côté design, comme il est fin et légèrement incliné, vous profitez d’un angle de frappe optimal. Il embarque par ailleurs des touches concaves silencieuses conçues pour épouser parfaitement le bout des doigts. Vous pouvez ainsi pianoter avec précision.

Le Logitech MX Keys S est également doté d’un rétroéclairage intelligent personnalisable. Les touches s’illuminent uniquement lorsque vous approchez vos mains. Vous économisez ainsi de la batterie.

Grâce au Bluetooth Multi-Dispositifs, vous avez la possibilité de connecter votre clavier à 3 appareils différents. Vous pouvez ainsi passer facilement d'un appareil à l’autre.

Enfin, la batterie rechargeable Li-Po de 1500 mAh vous offre une excellente autonomie pouvant atteindre les 10 jours d’utilisation avec une charge complète. Avec le rétroéclairage désactivé, l’autonomie peut monter jusqu'à 5 mois.