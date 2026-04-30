Jusqu’à -520 € sur le Pixel 10 Pro XL : Boulanger brade le smartphone Google pour les French Days

Le Pixel 10 Pro XL, smartphone le plus avancé de Google, perd 320 € sur son prix, avec 200 € de bonus reprise en plus. De quoi économiser pas moins de 520 € sur ce modèle lancé à 1 300 €.

Pixel 10 Pro XL

Sorti il y a moins d’un an, le Pixel 10 Pro XL fait actuellement l’objet d’une réduction de plus de 500 € dans le cadre des French Days sur Boulanger. D’abord, le smartphone est affiché à 979 € au lieu de 1 299,99 €, ce qui représente une première réduction de 320 €. C'est déjà une bonne affaire en soi, et vous pouvez vous en arrêter là. Seulement, Boulanger va plus loin.

L’enseigne propose en effet un bonus de reprise de 200 € qui vient s'ajouter à la valeur estimée de votre ancien appareil. Le prix final peut ainsi descendre bien en dessous de la barre des 800 €. Si vous optez pour la reprise, vous devez choisir le mode de retrait magasin et apporter l’appareil repris pour finaliser l'achat.

Si vous préférez le Pixel 10 Pro qui est le même smartphone, avec un écran plus compact (6,3 pouces), il est aussi en promotion à 849 € au lieu de 1 099 €, soit une réduction de 250 €.

Un grand écran, des photos de qualité et sept ans de mises à jour

Le Pixel 10 Pro XL, c'est le modèle grand format du Pixel 10 Pro. Sa dalle OLED de 6,8 pouces affiche une définition de 1 344 × 2 992 px, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Celui-ci est capable de descendre jusqu’à 1 Hz pour optimiser l’autonomie de la batterie, grâce à la technologie LTPO.

La luminosité monte jusqu’à 3 300 nits en pic, soit plus que ce qu’il faut pour profiter d’une lisibilité confortable dans n’importe quelle condition.

Au cœur du smartphone, on retrouve la puce Tensor G5, gravée en 3 nm. Elle est associée à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0. Comparé à la génération précédente, le processeur gagne 34 % en vitesse. Les performances IA quant à elles évoluent de 60%.

La partie photo est l'un des atouts historiques des smartphones Google. Le Pixel 10 Pro XL ne déroge pas à la règle. Le bloc arrière réunit un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP (qui sert également de module macro), ainsi qu’un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 5x. Pour les selfies, la caméra frontale est d’une résolution de 42 MP.

Enfin, le smartphone bénéficie d’une certification IP68 et dispose d’une batterie de 5 200 mAh. De quoi profiter d’une autonomie d’au moins une journée et demie. Le Pixel 10 Pro XL est par ailleurs compatible avec une recharge rapide de 45W, ainsi qu’avec une recharge sans fil Qi2 de 25W. Il bénéficie également de sept ans de mises à jour Android : un argument de taille.


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