Bon plan Lenovo Yoga Slim 7 : avec cette belle chute de prix, le puissant ultrabook devient abordable !

Les French Days continuent et les belles offres se bousculent. Si vous êtes à la recherche d’un PC portable ultra performant et très facile à transporter, nous avons trouvé pour vous une promotion très intéressante sur le Lenovo Yoga Slim 7 qui passe à moins de 850 euros. On vous explique tout.

PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14"

Le rayon des bonnes affaires est plein à craquer chez Boulanger. Jusqu’au 5 mai, ce sont les French Days sur les sites de e-commerce français. C’est donc le meilleur moment pour s'équiper sans se ruiner. Pendant ces quelques jours, vous pourrez trouver, entre autres, des smartphones, tablettes, objets connectés et ordinateurs portables à prix cassés.

Par exemple, Boulanger propose une belle baisse de prix sur l’excellent PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7. Cet ultrabook est normalement en vente à 999,99 €. Mais grâce à une réduction de 15%, il passe à seulement 849 €. C’est un prix canon quand on voit ses caractéristiques premium !

Boulanger casse le prix de l’excellent ultrabook Lenovo Yoga Slim 7

Avec son poids de seulement 1,2 kg et son écran de 14 pouces, le Lenovo Yoga Slim 7 est un ultraportable très pratique à transporter au quotidien tout en étant très performant.

En effet, il tourne avec le puissant processeur 8 coeurs Intel Core Ultra 7 avec une fréquence max de 4,8 GHz. Il est associé à 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Le Lenovo Yoga Slim 7 est donc fluide et réactif même en multitâches ou pour faire tourner des logiciels gourmands en ressources.

En ce qui concerne l'écran, on trouve une magnifique dalle OLED avec une définition Full HD (1920 x 1200 pixels) qui permet d'obtenir une image nette, colorée et contrastée.

Dans le secteur des modèles ultraportables, il est primordial d’offrir une bonne autonomie. Ici, pas de souci puisque vous avez jusqu'à 17 heures 30 d'utilisation par recharge. Pour finir, la connectivité s’avère du dernier cri avec le Wifi 7 et le Bluetooth 5.4. La connectique est également complète avec 2 ports USB-C 4.0, 1 port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 et un combo casque / micro.


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