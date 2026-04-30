DJI Neo 2 Fly More Combo : le mini drone 4K parfait pour les débutants passe à prix cassé avec ce code !

La gamme de drone Neo de DJI est la plus simple d’utilisation. Vous n’avez même pas besoin de télécommande pour le piloter ! Vous pouvez le contrôler avec des gestes de la main ou bien à la voix. Il décolle et atterrit automatiquement dans votre main… C’est le drone parfait pour les gens qui ne veulent pas apprendre à piloter un drone. Et il est en promo en ce moment grâce au code DARTY15 qui vous donne 15% de réduction dans le panier !

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Si vous ne connaissez pas le monde des drones, il n’y a qu’une chose à savoir. DJI est la marque de référence du secteur. La marque chinoise propose des produits toujours plus innovants pour se démarquer de la concurrence.

Avec le Neo 2, DJI a réussi l’exploit de faire un drone qui se pilote tout seul. Il vous suivra pour immortaliser vos aventures sans risquer la chute puisqu’il est capable d’éviter automatiquement les obstacles. Alors si vous êtes un débutant mais que vous voulez faire de belles vidéos et photos aériennes, le DJI Neo 2 est fait pour vous.

À l’occasion des French Days, vous pouvez l’avoir en réduction sur Darty grâce au code promo DARTY15. Le DJI Neo 2 Fly More Combo passe ainsi de 399 euros à seulement 339,21 euros, soit une baisse de prix de presque 60 euros. C’est loin d’être négligeable pour un drone sorti récemment. En plus, la livraison est gratuite !

Quels sont les avantages du DJI Neo 2 Fly More Combo ?

DJI s’est lancé le défi de proposer un drone très simple d’utilisation pour les débutants. Tant est si bien que vous pouvez l’utiliser sans télécommande ! Après une première version réussie mais encore perfectible, voici le très attendu Neo 2.

Son premier point fort, c’est qu’il est tout petit et très léger. C’est le modèle parfait à garder toujours dans son sac en voyage. En plus, il est sécurisé grâce à ses protections d’hélices et grâce à la détection d’obstacles omnidirectionnelle.

Pour le faire voler, il suffit de le placer sur la paume de votre main. C’est à la fois sa piste de décollage et d’atterrissage. Une fois dans les airs, vous pouvez le contrôler avec vos mains, votre voix ou avec votre smartphone. Une fois positionné à votre convenance, le Neo 2 va automatiquement vous suivre grâce à la fonction ActiveTrack.

Le Neo 2 est aussi capable de faire des mouvements cinématographiques automatisés ou bien de vous prendre en selfie avec la fonction SelfieShot. Les images obtenues sont de grande qualité avec une définition 4K. Grâce au stockage interne de 49 Go, vous pourrez enregistrer tous vos souvenirs sans vous soucier de l’espace restant.

Avec le Fly More Combo, vous pourrez voler plus longtemps puisque vous disposez de 3 batteries et d’une station de recharge. Mais ce pack permet aussi d’obtenir une télécommande pour vous permettre de piloter le Neo 2 comme un drone traditionnel. C’est un excellent choix si vous voulez faire des plans à plus longues distances notamment.