iPhone Air 2, smartphone pliant… voici quand sortent les futurs hits d’Apple

Un rapport complet publié par une banque d’investissement révèle tous les smartphones à venir chez Apple dans les deux prochaines années. 11 téléphones, dont le premier iPhone pliant, seraient officialisés d’ici la fin de l’année 2027. Certains détails techniques accompagnent le nom de chaque téléphone, avec de bonnes et de mauvaises surprises.

En 2025, Apple a présenté cinq téléphones. L’iPhone 16e. Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Et l’iPhone Air. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes les tests de quatre de ces modèles, seul l’iPhone 17 Pro manquant à l’appel (parce qu’il se rapproche beaucoup de son grand frère l’iPhone 17 Pro Max). Ce n’est pas la première fois qu’Apple présente cinq iPhone en une seule année. Mais c’est rare : la dernière fois fut en 2022 avec l’iPhone SE 5G, lequel a été suivi des iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max.

Les line-up avec cinq smartphones par an pourraient devenir plus fréquents. Il pourrait même y en avoir plus. En effet, les rumeurs récentes montrent que l’iPhone Air et l’iPhone 16e pourraient être renouvelés. Et un iPhone pliant, sujet de nombreuses fuites ces dernières années, pourrait même compléter le catalogue. Mais quand ? Dans un an, à en croire un rapport complet produit par la banque d’investissement JP Morgan et partagé sur Twitter par le journaliste Max Weinbach.

Le premier iPhone pliant arrive en 2027, ça se confirme

Ce rapport révèle qu’Apple sortira 11 smartphones entre 2026 et 2027. Cinq l’année prochaine. Et six l’année d’après. Le premier de ces smartphones est l’iPhone 17e, successeur de l’iPhone 16e. Contrairement aux modèles « SE », Apple semble vouloir pérenniser ce modèle « moins cher ». Il arrivera début 2026, certainement en février, comme son prédécesseur. Il sera suivi à la rentrée 2026 par quatre modèles : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, l’iPhone 18 Air (dont le nom serait harmonisé avec les autres modèles) et le premier smartphone pliant d’Apple. ENFIN !

Vous noterez l’absence du modèle « classique » de l’iPhone 18. Il n’est pas abandonné : il est repoussé. Il arriverait au premier semestre 2027 seulement, avec l’iPhone 18e. Cela sous-entend qu’à partir de 2026, tous les smartphones haut de gamme seraient lancés en fin d’année et les smartphones plus économiques en début d’année. Fin 2027, Apple dévoilerait quatre autres modèles : iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Air et un second smartphone pliant. S’agira-t-il d’un successeur au premier ou un modèle différent ? La source ne le précise pas. En suivant cette logique, l’iPhone 19 « standard » sortirait alors début 2028.

Une caméra selfie dans les iPhone pliant, mais pas de Face ID ?

Il y a d’autres détails à relever dans ce rapport. D’abord, les iPhone pliants seraient tous équipés d’un capteur selfie sous l’écran en plus du capteur selfie qui serait positionné à l’extérieur. Il n’y fait pas mention de Face ID : un oubli ou un abandon de la reconnaissance faciale ? Aucune piste ne peut être négligée. On apprend aussi que les iPhone pliants n’auraient pas de téléobjectif (dont deux capteurs à l’arrière seulement) ni de stabilisateur SensorShift sur leur capteur photo principal.

Enfin, derniers détails intéressants : les iPhone 18 Pro et Pro Max gagneraient une ouverture variable pour le module principal, comme chez Huawei, et les iPhone 19 Pro et Pro Max intègreraient un capteur photo plus grand encore que celui qui équipe actuellement l’iPhone 17 Pro Max. Le document semble aussi infirmer certaines rumeurs qui affirment que les successeurs de l’iPhone Air pourraient intégrer un second capteur photo à l’arrière. Pour le reste (écran, processeur, RAM, stockage, batterie) JP Morgan ne dévoile aucun détail.