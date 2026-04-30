Google donne à Gemini un pouvoir que ChatGPT n’offre pas sur vos documents

Fini le copier-coller entre Gemini et vos applications. Google vient d'annoncer une mise à jour qui permet de générer des fichiers prêts à l'emploi directement depuis l'IA. La firme place ainsi son assistant un cran au-dessus de ChatGPT sur la création de documents.

Les assistants IA s'imposent peu à peu comme des outils de productivité à part entière. Ils ne se contentent plus de répondre à des questions. Ils apprennent à interagir avec les fichiers, les applications et les flux de travail du quotidien. Microsoft pousse Copilot dans sa suite Office depuis plusieurs mois. Google multiplie les mises à jour pour renforcer Gemini sur ce terrain. Les dernières nouveautés de Gemini montraient déjà des fonctions bien plus larges que la simple conversation.

Dans ce contexte, Google franchit une nouvelle étape avec Gemini. L'IA venait tout juste de gagner une fonction pour mieux organiser les longs échanges. La firme va désormais bien plus loin sur la création de documents.

Gemini génère désormais des fichiers Word, PDF et Google Docs sans quitter son interface

Gemini peut maintenant produire des fichiers complets et téléchargeables depuis une simple phrase. Selon le blog officiel de Google, le but est de passer d'une idée à un document fini. Tout se fait sans changer d'application. Les formats supportés sont nombreux. Docs, Sheets et Slides, mais aussi Word, Excel, PDF, CSV, Markdown et LaTeX sont disponibles. Un prompt détaillé suffit pour obtenir un fichier structuré, prêt à être partagé ou retravaillé. Plus le prompt est précis, moins le document généré nécessite de corrections. Il est même possible de joindre des photos de notes manuscrites pour alimenter la génération. ChatGPT ne propose pas cette fonction nativement. Exporter un fichier Word ou PDF depuis son interface impose encore des extensions ou du copier-coller manuel.

Cette mise à jour arrive à point nommé pour Google. Gemini peine encore à s'imposer face à ChatGPT, qui écrase la concurrence avec plus de 80 % des utilisateurs de chatbots IA selon Statcounter. Pour convaincre les récalcitrants, la firme mise sur des fonctions utiles et visibles au quotidien. La génération de fichiers en fait partie. Elle complète Workspace Intelligence, lancé il y a quelques jours, qui permet à cette appli de puiser dans les données de la maison mère pour des réponses plus pertinentes.