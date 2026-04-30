On peut désormais jouer à Super Smash Bros. sur PC sans émulateur, mais…

Super Smash Bros. en natif sur PC ? C'est ce que propose le jeu BattleShip, généré à 100 % par IA. Le créateur du projet décrit le processus qu'il a suivi pour en arriver là.

Il n'existe pas de portage natif de Super Smash Bros. sur PC, il faut obligatoirement passer par un émulateur pour accéder au célèbre jeu de Nintendo sur ordinateur. Avec son projet BattleShip, un certain JRickey a voulu corriger cette situation et créer une version PC du Super Smash Bros. de la Nintendo 64.

Pour ce faire, il a utilisé l'IA générative, qui lui a permis de recréer le jeu original en un peu plus de 25 jours. Sur la page GitHub de BattleShip, il explique comment il a réussi à venir à bout de ce défi. Il a eu recours à trois modèles d'IA : Opus 4.6 et Opus 4.7 (Claude d'Anthropic) et GPT 5.5 (OpenAI). “Les agents ont été déployés et ont travaillé de manière autonome pour construire et tester le jeu pendant que je me consacrais à d'autres tâches”, fait-il savoir.

Encore un débat autour de l'IA générative

Pour JRickey, “il s'agit d'une preuve de concept démontrant que l'IA peut être utilisée pour une tâche de cette envergure”. Il précise tout de même qu'il ne suffit pas de donner une cartouche de N64 à l'IA pour obtenir un portage PC sans effort. “Des années de travail, menées par de nombreuses personnes, ont été nécessaires pour la décomposition, le moteur 3D, l'extraction des ressources et tout ce qui constitue le fondement de ce portage”, détaille-t-il. Mais ces étapes ayant déjà été réalisées pour bien d'autres jeux, l'IA peut se servir de ce travail préliminaire pour boucler des projets en peu de temps, estime-t-il.

La génération de jeux vidéo, ou même de films et autres œuvres artistiques par IA, est vivement critiquée. Mais l'auteur n'y voit pas de problème. “L’humanité a toujours fait progresser ses connaissances et ses capacités en s’appuyant sur le travail des autres. La programmation agentique représente la plus récente application de ce principe”, considère-t-il.

Reste à savoir comment Nintendo va réagir. JRickey s'est protégé en indiquant qu'aucun élément appartenant à Nintendo (code, textures, audio, modèles, textes, données ROM) n'est distribué via BattleShip. L'utilisateur doit utiliser une ROM NTSC-U v1.0 obtenue légalement pour lancer le jeu, qui est compatible avec Linux, Windows et macOS (puces Apple Silicon uniquement).