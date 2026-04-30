On peut désormais jouer à Super Smash Bros. sur PC sans émulateur, mais…

Super Smash Bros. en natif sur PC ? C'est ce que propose le jeu BattleShip, généré à 100 % par IA. Le créateur du projet décrit le processus qu'il a suivi pour en arriver là.

smash bros pc ia
Crédit : Nintendo

Il n'existe pas de portage natif de Super Smash Bros. sur PC, il faut obligatoirement passer par un émulateur pour accéder au célèbre jeu de Nintendo sur ordinateur. Avec son projet BattleShip, un certain JRickey a voulu corriger cette situation et créer une version PC du Super Smash Bros. de la Nintendo 64.

Pour ce faire, il a utilisé l'IA générative, qui lui a permis de recréer le jeu original en un peu plus de 25 jours. Sur la page GitHub de BattleShip, il explique comment il a réussi à venir à bout de ce défi. Il a eu recours à trois modèles d'IA : Opus 4.6 et Opus 4.7 (Claude d'Anthropic) et GPT 5.5 (OpenAI). “Les agents ont été déployés et ont travaillé de manière autonome pour construire et tester le jeu pendant que je me consacrais à d'autres tâches”, fait-il savoir.

Encore un débat autour de l'IA générative

Pour JRickey, “il s'agit d'une preuve de concept démontrant que l'IA peut être utilisée pour une tâche de cette envergure”. Il précise tout de même qu'il ne suffit pas de donner une cartouche de N64 à l'IA pour obtenir un portage PC sans effort. “Des années de travail, menées par de nombreuses personnes, ont été nécessaires pour la décomposition, le moteur 3D, l'extraction des ressources et tout ce qui constitue le fondement de ce portage”, détaille-t-il. Mais ces étapes ayant déjà été réalisées pour bien d'autres jeux, l'IA peut se servir de ce travail préliminaire pour boucler des projets en peu de temps, estime-t-il.

La génération de jeux vidéo, ou même de films et autres œuvres artistiques par IA, est vivement critiquée. Mais l'auteur n'y voit pas de problème. “L’humanité a toujours fait progresser ses connaissances et ses capacités en s’appuyant sur le travail des autres. La programmation agentique représente la plus récente application de ce principe”, considère-t-il.

Reste à savoir comment Nintendo va réagir. JRickey s'est protégé en indiquant qu'aucun élément appartenant à Nintendo (code, textures, audio, modèles, textes, données ROM) n'est distribué via BattleShip. L'utilisateur doit utiliser une ROM NTSC-U v1.0 obtenue légalement pour lancer le jeu, qui est compatible avec Linux, Windows et macOS (puces Apple Silicon uniquement).


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le récent Honor Magic8 Lite atteint son prix le plus bas pour les French Days, c’est une super affaire !

Le Choice Day est de retour et comme chaque mois, il est accompagné de prix bas ! Vous cherchez un nouveau smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques intéressantes, ce…

Boulanger met le paquet pour les French Days : on a déniché les vraies pépites

C’est parti pour les French Days de printemps chez Boulanger, jusqu’au 5 mai 2026. Pendant sept jours, une multitude de produits passent à prix soldé. On a fait le tri…

ROG Xbox Ally : une mise à jour améliore les performances et l’expérience en mode docké

La console portable ROG Xbox Ally s’offre une mise à jour majeure. Elle bénéficie d’optimisations en mode docké pour jouer sur TV et devient compatible avec la technologie Auto SR….

Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en mai 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute de mai avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C’est le moment idéal pour réaliser d’importantes économies sur…

Netflix chamboule l’interface de son app mobile et ajoute une section verticale à la TikTok

Mise à jour majeure pour l’application mobile Netflix. L’interface et le design subissent une refonte importante, tandis qu’une nouvelle section fait la part belle aux vidéos au format vertical. Il…

Bon plan Ninja CREAMi Scoop & Swirl : la machine à glaces 13-en-1 est de retour à prix réduit, vite !

Les beaux jours s’installent un peu partout en France et, avec la hausse des températures, les envies de glaces reviennent ! À l’occasion des French Days, l’excellente Ninja CREAMi Scoop &…

Les propriétaires de tablettes et de pliables vont enfin être gâtés par Android 17 grâce à cette règle

Sur une tablette ou un smartphone pliant, certaines applications refusent toujours de s’adapter à l’écran. Android 17 va mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Google force…

Dreame H12 Pro Ultra : l’excellent aspirateur laveur sans fil est à -40% pour le French Days !

Les French Days continuent avec, cette fois, une belle chute de prix sur le Dreame H12 Pro Ultra. L’aspirateur laveur de sol sans fil passe à petit prix durant cette…

La pénurie de RAM va s’aggraver en 2027, Samsung vient de lancer un avertissement

Depuis fin 2025, la pénurie de mémoire RAM fait grimper les prix de tous les appareils connectés. Samsung vient de prévenir que la situation va encore empirer en 2027. Et…

Daredevil Born Again saison 2 : ce personnage n’aurait pas dû mourir à l’origine

Au lieu de connaître la fin tragique auquel il a eu droit, les scénaristes de Daredevil Born Again avaient prévu que ce personnage survive. Mais ils ont finalement changé d’avis….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.