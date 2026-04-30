Facebook, WhatsApp et Instagram ont perdu 20 millions d’utilisateurs en seulement 3 mois

Dans son dernier bilan financier, Meta annonce avoir perdu pas moins de 20 millions d'utilisateurs sur le dernier trimestre sur l'ensemble de ses applications. La bourse n'a pas tardé à réagir, faisant perdre à l'entreprise 7% de sa cote.

Meta poursuite judiciaire
Crédits : 123RF

On a beau se moquer de Facebook et de sa population vieillissante, Meta, sa maison-mère, reste l'une des entreprises les plus puissantes au monde, touchant plus de la moitié de la planète avec ses applications. Bien sûr, Instagram et surtout WhatsApp aident grandement à maintenir celle-ci à flots, après les échecs successifs du metaverse et, plus généralement, de sa division Reality Labs. Mais il se pourrait que même elles commencent à montrer de sérieux signes de faiblesse.

En effet, le dernier bilan financier de Meta n'est pas très reluisant. Pourtant, la firme enregistre son meilleur trimestre depuis 2021, avec plus de 51 milliards de dollars sur le dernier trimestre, contre 42 milliards l'an passé. L'hémorragie ne touche donc pas le portefeuille : elle touche le pool d'utilisateurs. En seulement 3 mois, Meta a perdu 20 millions d'utilisateurs sur l'ensemble de ses applications.

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Meta enregistre une chute record de son nombre d'utilisateurs

Qu'est-ce que quelques dizaines de millions d'utilisateurs quand on en a plusieurs milliards, direz-vous. En tout cas, ce chiffre est assez conséquent pour que Meta se justifie auprès de ses actionnaires, dans une tentative de les rassurer. Selon l'entreprise, cette chute record serait due à la situation géopolitique tendue de ces derniers mois, notamment les coupures Internet en Iran et le blocage partiel de WhatsApp en Russie. Une explication qui n'a visiblement pas convaincu la bourse. Juste après l'annonce de ses résultats, le cours de l'action de Meta a chuté de 7 %.

Il faut dire qu'il est parfaitement impossible de savoir précisément quelles applications sont concernées par cette fuite d'utilisateurs, Meta regroupant tous ces réseaux dans le même sac pour produire ce chiffre. Difficile donc de déterminer si ses explications sont bel et bien les bonnes ou non. Quoi qu'il en soit, Meta ne compte pas se laisser abattre, et prévoit d'ajouter 20 milliards de dollars supplémentaires à son budget IA. Il s'agit d'ores et déjà de l'un des deals les plus fous de l'histoire de la tech.


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