L’iPhone 14 est à son prix le plus bas pour le Singles’ Day, vite !

L’iPhone 14 est à prix canon pour le Singles’ Day. Toujours en vente au prix de 869 € sur le site officiel de la marque, on le trouve moins cher chez de nombreux revendeurs depuis la sortie de l’iPhone 15. Grâce à un code promo valable uniquement aujourd’hui, vous pouvez l’avoir pour seulement 654,99 €. Un bon plan à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Du 11 au 18 novembre 2023, AliExpress organise le Singles’ Day. Cet évènement qui survient juste avant le Black Friday vous permet d’acheter vos produits high-tech à prix cassé. Rakuten a décidé de rejoindre le mouvement en proposant à son tour un code promo valable uniquement ce 11 novembre. Ainsi, en utilisant le code SINGLES30, vous obtenez 30€ de réduction sur toutes les commandes de 299€ minimum. Attention, ce coupon est disponible pour les 1 900 premiers utilisateurs. Ne tardez donc pas pour en profiter.

Grâce au code SINGLES30, vous pouvez obtenir l’iPhone 14 à 654,99 €. C’est un prix exceptionnel pour ce smartphone sorti il y a tout juste un an. L’iPhone 14 reste aujourd’hui encore un modèle haut de gamme incontournable. Il dispose d’un bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces (2532 x 1170 pixels) avec un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Avec son SoC Apple A15 Bionic et ses 6 Go de RAM, c’est un smartphone puissant et polyvalent. Niveau photo, l’iPhone 14 tient la route. Il est équipé d’un double appareil photo arrière, à savoir une caméra principale de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, on retrouve un capteur 12 MP TrueDepth avec la mise au point automatique. Les vidéos sont bien stabilisées grâce au mode Action.

À sa sortie en septembre 2022, l’iPhone 14 coutait 1 019 euros dans sa version de 128 Go. Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir pour seulement 654,99 € sur Rakuten avec le code SINGLES30.