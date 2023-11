L’iPhone 15 Pro est à un prix exceptionnel pour le Singles’ Day !

Le Singles’ Day est l’occasion de faire le plein de bons plans high-tech à moindre coût juste avant le Black Friday. À l’instar d’AliExpress, Rakuten a mis en place un code promo mais il n’est valable qu’aujourd’hui. Vous pourrez ainsi avoir l’iPhone 15 Pro à 1139 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone qui vient tout juste de sortir.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’iPhone 15 Pro est sorti il y a un peu plus d’un mois avec un prix officiel de 1 229 € pour sa version 128 Go. S’il est très rare d’avoir des réductions sur des smartphones Apple récent, Rakuten a réussi l’exploit de proposer un tarif promotionnel 90 euros moins cher. Ainsi, avec le code promo SINGLES30, vous pourrez vous offrir l’iPhone 15 Pro 128 Go pour seulement 1139 euros ! Mais attention, ce coupon n’est valable qu’aujourd’hui et uniquement pour les 1 900 premières commandes réalisées sur le site. Ne perdez donc pas de temps pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du tout nouvel iPhone ?

Au niveau de la fiche technique, l’iPhone 15 Pro a sorti le grand jeu. En ce qui concerne le design déjà, la grande nouveauté est son châssis en titane qui en fait un smartphone léger et bien fini. Il est également équipé d’un port USB-C à la place du port Lightning. L’iPhone 15 Pro embarque un puissant SoC Apple A17 Pro et un bel écran OLED de 6,1 pouces. Sa dalle, lumineuse, profite d’une résolution de 2556 x 1179 pixels et d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre les 120 Hz et descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui vous permet d’économiser de l’énergie et d’augmenter son autonomie.

Coté photo, l’iPhone 15 Pro dont nous avons testé la version Max est doté d’un objectif principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 12 MPx avec un zoom optique 3x. Enfin, le smartphone est certifié IP68. Vous pouvez donc l’utiliser jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.