Linux fait du favoritisme : l’OS chouchoute cette console mythique des années 90, mais abandonne des PC phares

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », disait Blaise Pascal. Et cette célèbre formule se vérifie aujourd’hui encore : cette console légendaire a manifestement les faveurs de Linux, qui vient pourtant d’abandonner le support d’architectures informatiques emblématiques.

La nostalgie reste un levier particulièrement puissant, y compris en informatique. Elle est parfois même un facteur déterminant pour les architectures matérielles, qui ne se retrouvent donc pas toutes logées à la même enseigne – l’attachement des utilisateurs à un hardware pouvant jouer un rôle sur sa durée de vie logicielle.

En voici un exemple emblématique : Linux vient d’abandonner certaines architectures phares à l’origine conçues pour des ordinateurs portables, alors que la dernière version de son noyau (7.2-rc3) contient un ensemble de mises à jour pour une console qui a, certes, marqué les esprits dans les années 1990, mais dont la production n’a duré que trois ans.

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Linux permet à cette console légendaire de jouer les prolongations

Avec les indices donnés plus haut, avez-vous deviné de quelle console légendaire il s’agit ? Trêve de suspense : c’est bien la Sega Dreamcast. Première console de la 6e génération sortie avant la PlayStation 2, la Xbox et la GameCube, son catalogue comporte des jeux mythiques : certaines franchises lui ont survécu, et Sega pourrait en ressusciter d’autres.

Elle dispose ainsi d’une aura qui lui vaut de bénéficier d’un support logiciel toujours mis à jour, tandis que, comme le souligne Tom’s Hardware, Linux a récemment abandonné des architectures informatiques emblématiques, telles que l’i486, les puces PowerPC 40x, le DEC Alpha et l'Itanium / IA-64.

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Les mises à jour fusionnées dans le noyau Linux 7.2-rc3 intègrent de nouveaux pilotes corrigés pour les périphériques (souris, manette et clavier) de la Dreamcast de Sega afin de les rendre plus fiables et d’éviter les plantages. Par exemple, le pilote pour la souris (maplemouse) souffrait d’un bug de synchronisation depuis 2017. Les builds Linux spécialisées sur CD-R (exploitant notamment le GD-ROM ou le système de fichiers VMUFAT) et donc la Dreamcast ont encore de beaux jours devant elles.